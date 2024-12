Paolla Oliveira e Diogo Nogueira curtem passeio em clima de romance no RJ

A atriz Paolla Oliveira e o namorado, o cantor Diogo Nogueira, são clicados de mãos dadas em shopping na Barra da Tijuca nesta sexta-feira, 27

A atriz Paolla Oliveira, de 42 anos, e o namorado, o cantor Diogo Nogueira, de 43 anos, foram vistos juntos no shopping Village Mall, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 27. O casal foi clicado em clima de romance enquanto caminhavam de mãos dadas pelos corredores do local. Nas imagens, os artistas conversam, riem e se abraçam.

Para o passeio, Paolla escolheu uma calça pantalona de cintura alta preta e uma blusa azul de manga cumprida. De acessórios, a atriz usou uma grande bolsa e óculos escuros. Já Diogo, opotou por uma calça jenas e camiseta branca. O artista adicionou uma boina com estampa xadrez para compor o look.

Confira, abaixo, os registros de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira juntos:

Diogo Nogueira fala sobre o relacionamento com Paolla Oliveira

Recentemente, o cantor Diogo Nogueira abriu seu coração para comentar sobre seu relacionamento com a atriz Paolla Oliveira. O sambista, que está junto com a rainha de bateria da Grande Rio desde 2021, fez uma revelação inesperada sobre o namoro com a artista.

"Eu me transformei em outro homem, em outra pessoa", frisou em entrevista à Quem. Confira!

Paolla se prepara para viver Heleninha Roitman no remake de Vale Tudo, da Globo. A novela foi lançada em 1988 e ganhará uma nova versão em 2025, em celebração aos 60 anos da emissora carioca. E não para por aí, a musa também está se preparando para brilhar no Carnaval do ano que vem!

Para a apresentação, Paolla está se dedicando a aulas de carimbó, uma dança tradicional do nordeste do Pará. O tema da Escola para o próximo ano será “Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”, que visa valorizar a rica cultura da Amazônia paraense.

