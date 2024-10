Paolla Oliveira critica pressão estética e fala de empoderamento

Contra a pressão estética, Paolla Oliveira tem aderido cada vez mais ao movimento de compartilhar fotos sem maquiagem ou filtros nas redes sociais

Paolla Oliveira tem aderido cada vez mais ao movimento de compartilhar fotos sem maquiagem e sem filtros nas redes sociais, como uma forma de ir contra a pressão estética.

Em entrevista para a Quem, a atriz afirmou que não quer mais ser refém das expectativas dos outros. "Todo mundo é um pouco famoso hoje. Mas as famosas à moda antiga foram criadas para ser perfeitas, não dar problema, não andar descabelada, não chorar, não ser vulnerável... Eu faço parte dessa geração, mas decidi que também não quero ser", disse ela.

A famosa também comentou sobre empoderamento e afirmou que deseja ser inspiração para outras mulheres. "Não quero ficar para trás no que não me fazia bem. É olhar para frente e aprender com essa galera, com a juventude, que fala, que se expõe. O que eu venho falando agora faz parte de uma mudança muito genuína minha, um desejo de ser melhor, de completar esses 10 anos e falar: 'Eu vou colocar em prática tudo que aprendi até agora'", concluiu.

Bastidores

Na semana passada, Paolla Oliveira marcou presença em uma festa de Halloween que aconteceu em São Paulo. A atriz arrasou na fantasia com um look todo branco e repleto de sangue falso. Além disso, a famosa fez uma performance em que arrancava a pele do próprio rosto, ficando com a face ensanguentada, tudo de mentirinha, claro.

Na terça-feira, 15, a artista compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo em que mostra os bastidores da preparação. Paolla contou com uma equipe de profissionais e mostrou desde a prova a roupa até a maquiagem.

Paolla também fez questão de mostrar uma gravação após a festa, em que ela aparece tentando remover a maquiagem. "É legal na hora de colocar. E para tirar? Deus da hidratação, me proteja", brincou ela.

"Um ser criativo me guia: ter ideias faz parte da diversão, o pior é que as colocam em prática! Depois, é só lidar com as consequências, né? ‘Ainda falando de Halloween, Paolla?’ Sim, porque ainda estou removendo a maquiagem! Mas valeu a pena", escreveu ela na legenda da publicação.