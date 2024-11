Paolla Oliveira fica abalada com Renata Sorrah e revela acidente: 'Emocionei'

Ao ouvir fala de Renata Sorrah em peça, Paolla Oliveira fica muito emocionada e conta o que aconteceu no momento; veja os detalhes

As atrizes Paolla Oliveira e Renata Sorrah se encontraram e a namorada de Diogo Nogueira revelou que ficou muito emocionada ao ouvir uma fala da colega de profissão. Neste sábado, 30, a artista postou cliques do encontro e contou o que aconteceu.

Prestes a interpretar Heleninha Roitman, personagem vivida primeiro por Renata Sorrah, e que será feita novamente por Paolla Oliveira no remakeVale Tudo, a rainha da Grande Rio disse que, ao prestigiar a amiga em uma peça, ao final, ficou muito emocionada ao ouvi-la falando seu nome e que até derrubou o celular.

"Que noite e que encontro emocionante! Assistir a essa incrível obra… não tenho palavras para explicar a catarse que esse texto e essa direção me causaram. Marcio Abreu e todos esses artistas incríveis, que privilégio! E o privilégio ainda maior de te ver no palco e ouvir suas gentis palavras, Renata Sorrah. Você é única!", começou dizendo.



Em seguida, Paolla contou melhor o que houve com um dos vídeos: "(Um dos vídeos está cortado porque, no momento em que essa musa falou meu nome, meu celular caiu da mão. Me emocionei, fiquei sem celular e sem palavras)".

Ainda nas últimas semanas, a namorada de Diogo Nogueira surpreendeu ao revelar seu novo visual. Em sua rede social, ela falou sobre viver Heleninha Roitman, papel que era de Renata Sorrah. "Muito feliz em reviver Heleninha Roitman, uma personagem que marcou a história da TV com a brilhante e genial Renata Sorrah. Um grande desafio artístico e um convite para refletirmos sobre a vulnerabilidade de mulheres que muitas vezes enfrentam suas dores em silêncio. Animada por aqui e com a expectativa de vocês acompanharem comigo essa jornada", declarou a artista, que compõe o elenco da trama originalmente lançada em 1988.

CASO PAOLLA OLIVEIRA

Recentemente, Paolla Oliveira denunciou uma fã e ex-figurante da TV Globo por persegui-la. Ela registrou um boletim de ocorrência na 16º Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

As duas se conheceram em 2020, por meio de um grupo de fãs. Para se aproximar da artista, a stalker decidiu se tornar figurante nas mesmas novelas que Paolla participava. No entanto, a mulher começou a ter um comportamento agressivo, cobrando da famosa mais atenção e acusando-a de ser “drogada”. Além disso, ela teria ligado mais de 40 vezes para Paolla durante a madrugada.

A atriz afirmou, em depoimento, que está assustada e com medo da fã se matar, ameaça já feita anteriormente.

