Maiara impressiona ao surgir de biquíni e exibindo sua barriga seca

Usando look de banho estiloso, cantora Maiara impressiona ao mostrar seu físico sequinho em vídeo na rede social; confira

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, chamou a atenção ao se exibir mais uma vez em sua rede social em um look de banho. Nesta quinta-feira, 26, a famosa se gravou relaxando e fez questão de exibir suas curvas bem sequinhas.

Cheia de estilo, a artista sertaneja apareceu com um roupa estampada, de cores marrom e preto, e ostentando sua barriga torneada. Com o biquíni elegante e saia combinando, Maiara esbanjou beleza no momento de sua intimidade.

É bom lembrar que, com frequência, a irmã de Maraisa mostra seu físico na piscina de sua mansão. Recentemente, ela surpreendeu ao aparecer se refrescando com um maiô de crochê com margarida no decote.

Nos últimos meses, Maiara abriu o jogo sobre ter deixado de tomar remédio para dormir. Além de ter perdido muito peso, por conta de algumas mudança de hábitos, as alterações afetaram até seu modo de pegar no sono.

"Dormi mais do que a cama. Para quem não sabe, o Renato [terapeuta biomagnético Renato Braga] já sabe há muito tempo, vou contar um negócio para vocês. Durante muito tempo, fui adepta do remédio para dormir. E comecei um trabalho, já tem mais de um mês, né Renato? Para tirar os remédios de dormir. Tirei, só que agora vi que eu realmente não estava dormindo com os remédios", contou ela ao exibir o profissional que estava no local para fazer algumas terapias com ela.

Maiara chama a atenção ao surgir com o umbigo tampado

Parece que a cantora Maiara, da dupla com Maraisa está em uma nova fase de sua vida e com novos hábitos. Após perder bastante peso e revelar que deixou o remédio para dormir, a sertaneja chamou a atenção ao aparecer com o umbigo tampado.

Depois de contar que está apostando em terapias biomagnéticas e alimentação ayurvédica, do sistema de Medicina tradicional da Índia e que surgiu há mais de 4 mil anos, a famosa revelou que está colocando esparadrapo no umbigo. Veja mais aqui.