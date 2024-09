Maiara surpreende ao se exibir em maiô de crochê cheio de estilo; veja

Curtindo momento de folga em sua mansão, cantora Maiara surpreende ao exibir suas curvas em maiô diferenciado; veja os cliques do momento

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, deu um show de beleza em novas fotos em sua rede social. Nesta terça-feira, 17, a famosa se gravou em mais um momento curtindo sua folga em grande estilo em casa e surpreendeu com a roupa escolhido para se refrescar.

Cheia de estilo, a sertaneja chamou a atenção ao apostar em um maiô de crochê diferenciado. A peça além de ser delicada ainda teve um toque especial com um bordado de margaridas na região do decote.

Para combinar com o look de banho, Maiara ainda colocou um chapéu branco na cabeça e registrou o momento em seus stories. Tomando sol e no ofurô relaxando, a artista esbanjou beleza em mais uma aparição longe dos palcos.

Ainda nos últimos dias, a cantora postou outros cliques curtindo o dia de sol e chamou a atenção com sua barriga negativa ao se fotografar de biquíni preto. É bom lembrar que ela havia trocado a cor dos cabelos, mas acabou se arrependendo e retomou o outro visual.

"Gente, minha cara está sem filtro mesmo, vocês sabem que ela está assim, mas agora estou falando de cabelo. Antes de ontem, esse rapaz [o cabelereiro] veio aqui [com a equipe dele] e fizeram um ruivo maravilhoso em mim. Só que hoje eu acordei, bati o cabelo e falei assim: 'Ai, meu Deus, o que eu faço?”, contou.

“Porque a morena de Goiânia também está viva em mim", a cantora sertaneja revelou que sentiu falta do cabelo castanho e por isso, decidiu escurecer novamente os fios ruivos, que ficaram em um tom de marrom acobreado após mais uma transformação: "O ruivo com a morena virou esse chocolate belíssimo".

Maiara e Matheus Gabriel pretendem se reconectar:

O amor está no ar para Maiara! Sendo vista ao lado de seu ex-namorado no mês passado, Matheus Gabriel, desde o início de agosto, a dupla de Maraisa tem sido vista circulando de mãos dadas em bastidores de shows e eventos. Segundo informações do portal LeoDias, o ex-casal busca uma reaproximação após o término; saiba mais detalhes!