Após revelar ter deixado remédio para dormir e adotar novo tipo de alimentação, Maiara chama a atenção ao surgir com o umbigo tampado; veja

Parece que a cantora Maiara, da dupla com Maraisa está em uma nova fase de sua vida e com novos hábitos. Após perder bastante peso e revelar que deixou o remédio para dormir, a sertaneja chamou a atenção ao aparecer com o umbigo tampado.

Depois de contar que está apostando em terapias biomagnéticas e alimentação ayurvédica, do sistema de Medicina tradicional da Índia e que surgiu há mais de 4 mil anos, a famosa revelou que está colocando esparadrapo no umbigo.

A prática de fechar o local é feita para se proteger de energias ruins. A ação é uma crença muito antiga e é conhecida como o chakra umbilical.

Nesta terça-feira, 30, Maiara falou sobre ter deixado os medicamentos para dormir e comentou sobre a experiância que está tendo após adotar algumas mudanças em seus hábitos: "E aí agora estou dormindo mais do que a cama. Eu descobri que eu durmo mais do que a cama sem os remédios para dormir. Mas está sendo maravilhoso, porque estou tendo insights, sonhos, coisas que eu não tinha mais. Eu estava muito elétrica. Para levantar da cama hoje... Só o Renato para me acordar".

Maiara e Maraisa ganham presentes inusitados dos fãs em show

As cantoras Maiara e Maraisa ganharam presentes dos fãs durante o show na festa julina de Sorocaba, em São Paulo. Com vidas pessoais que causam curiosidade e sempre viram notícia, as irmãs levaram cutucas dos admiradores durante a apresentação

Bem-humoradas, elas receberam os mimos e se divertiram ao verem o que receberam do público. Enquanto Maiara ganhou roupinha de bebê, dando a entender que os fãs querem que ela seja mamãe, Maraisa tomou uma direta por seu noivado "vai e vem" com o empresário Fernando Mocó. Veja mais aqui.