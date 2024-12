Luciana Gimenez impressiona ao mostrar seu físico atual em novas fotos

De frente e de costas, Luciana Gimenez impressiona ao revelar suas curvas em cliques de biquíni; apresentadora posou no terraço de seu apartamento

A apresentadora Luciana Gimenez chamou a atenção com novas fotos em sua rede social. Neste domingo, 01, a famosa compartilhou cliques curtindo o sol da cidade de São Paulo no terraço de seu apartamento e não passou despercebida.

Usando um biquíni rosa, a modelo deixou à mostra suas curvas torneadas e mais uma vez chocou com seu físico todo desenhado. De frente e de costas, Luciana Gimenez posou para os registros e deu um show de beleza.

"E quando menos esperamos... Lá vem o Sol! Domingando gostoso", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram a artista. "Linda", falaram os fãs. "Gatíssima", disseram outros.

No início de novembro, Luciana Gimenez celebrou a chegada de seus 55 anos com uma festinha com um bolo "diferentão" entre amigos e ganhou uma surpresa do filho caçula, Lorenzo Gabriel, em casa. O menino também mandou fazer um bolo personalizado para a mãe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Luciana Gimenez fala sobre venda de triplex milionário com ex

Há seis anos, Luciana Gimenez colocou um ponto final em seu casamento com Marcelo de Carvalho. Além de terem construído uma família, com o filho Lorenzo, de 13 anos, a relação também deixou uma herança milionária: o triplex que o casal dividia. Recentemente, ela fez piada sobre a venda do apartamento, que é considerado um dos mais caros de São Paulo.

Durante sua participação no programa 'De Frente com Blogueirinha', Luciana ‘anunciou’ a venda de seu luxuoso triplex, avaliado em cerca de 70 milhões de reais. Em tom descontraído, a apresentadora brincou sobre a possibilidade de "ficar rica" com a venda do imóvel e disse que espera que o futuro comprador valorize ainda mais o apartamento.

"Vou ficar rica, amiga! Tomara. Eu quero que venda por 100 [milhões]. Está pra vender, até agora não vendeu. Vamos alguém comprar! Tinha que pagar logo 100 milhões, aí eu vou ficar rica e nem trabalho mais", brincou ela.

