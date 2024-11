Luciana Gimenez impressiona com bolo diferentão em festa de aniversário: ‘Exclusivo’

Que luxo! Luciana Gimenez impressiona os convidados com bolo de aniversário inusitado em sua festa de 55 anos; confira!

Na noite do último sábado, 2, Luciana Gimenez comemorou a chegada dos 55 anos em grande estilo com uma festa em São Paulo. Em suas redes sociais, a apresentadora compartilhou detalhes da decoração do evento, que impressionou os convidados, incluindo um bolo de aniversário em formato de sua bolsa preferida.

Em seu perfil no Instagram, Luciana revelou que escolheu um vestido preto com renda e transparência para brilhar no evento deslumbrante. Na sequência, ela posou com balões e soprou as velinhas com o número 30 para celebrar a nova fase, além de compartilhar alguns momentos ao lado de familiares e amigos durante o evento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

No entanto, o destaque da festa foi o bolo, modelado no formato de uma bolsa Birkin da grife Hermès, que adicionou um toque luxuoso à comemoração e deixou os convidados de queixo caído. Nos stories, ela explicou o motivo pelo qual escolheu o doce diferenciado: “Esse foi o bolo mais lindo e super exclusivo que já tive”, contou.

“Uma bolsa Birkin na minha cor favorita! Obrigada, querida Gi por caprichar em cada detalhe e arrasar nesse bolo delicioso e tornar esse momento ainda mais especial!”, disse a apresentadora, que agradeceu a confeiteira e recebeu muitos elogios dos convidados pelo bolo e também dos seguidores nos comentários da publicação.

Vale destacar que em entrevista ao GShow, Gimenez falou sobre a chegada dos 55 anos: "Há uma dicotomia, porque odeio envelhecer. Sempre odiei, desde os 20 anos. Não é de agora. As pessoas têm preconceito com tudo: idade, altura, peso. Acho que tem que estar bem com você”, disse a mãe de Lucas Jagger e Lorenzo de Carvalho.

Luciana Gimenez participa de gravação de game show de Marcelo Carvalho:

Às vésperas de completar 25 anos no ar, a RedeTV! planeja uma celebração especial com uma programação recheada de entrevistas exclusivas e conteúdos inéditos. Uma das gravações recentes movimentou os bastidores da emissora: Marcelo de Carvalho reuniu Luciana Gimenez e João Kléber em seu game show pela primeira vez.

Leia também: Luciana faz procedimento estético para rejuvenescer