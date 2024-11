Luciana Gimenez ganha festinha surpresa do filho caçula; veja

Em seu aniversário de 55 anos, Luciana Gimenez ganha festinha surpresa logo ao acordar; herdeiro caçula a surpreendeu com bolo que é a sua cara

O aniversário de Luciana Gimenez foi neste domingo, 03, e, logo ao acordar, ela recebeu uma festinha surpresa em seu apartamento luxuoso em São Paulo. Na porta de seu quarto foi deixado um cartão e ela seguiu os balões pela casa para ver do que se tratava.

Em uma das salas de sua residência foi montado um café da manhã e a famosa encontrou o herdeiro caçula, Lorenzo Gabriel, fruto do casamento vivido com o apresentador e empresário Marcelo de Carvalho. Além da mesa especial, a modelo ainda ganhou um bolo personalizado e inspirado em sua personalidade.

A decoração do item foi feita com frases que Gimenez costuma falar e coisas que ela gosta de fazer como viajar, passar batom vermelho e estar com seus filhos.

Na noite anterior, a apresentadora fez uma comemoração com os amigos e ganhou um bolo "diferentão". Em formato de bolsa, o doce foi inspirado no acessório milionário da grife Hèrmes, a Birkin, que pode custar facilmente mais de R$ 500 mil.

Luciana Gimenez fala sobre venda de triplex milionário com ex

Há seis anos, Luciana Gimenez colocou um ponto final em seu casamento com Marcelo de Carvalho. Além de terem construído uma família, com o filho Lorenzo, de 13 anos, a relação também deixou uma herança milionária: o triplex que o casal dividia. Recentemente, ela fez piada sobre a venda do apartamento, que é considerado um dos mais caros de São Paulo.

Durante sua participação no programa 'De Frente com Blogueirinha', Luciana ‘anunciou’ a venda de seu luxuoso triplex, avaliado em cerca de 70 milhões de reais. Em tom descontraído, a apresentadora brincou sobre a possibilidade de "ficar rica" com a venda do imóvel e disse que espera que o futuro comprador valorize ainda mais o apartamento.

"Vou ficar rica, amiga! Tomara. Eu quero que venda por 100 [milhões]. Está pra vender, até agora não vendeu. Vamos alguém comprar! Tinha que pagar logo 100 milhões, aí eu vou ficar rica e nem trabalho mais", brincou ela.

