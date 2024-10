Luciana Gimenez mostra sala e vista do apartamento do filho em Nova York

Visitando seu filho com Mick Jagger, Lucas Jagger, em Nova York, Luciana Gimenez mostra como é a sala e a vista do apartamento dele

A apresentadora Luciana Gimenez está em Nova York, nos EUA, visitando seu primogênito, Lucas Jagger, fruto do relacionamento vivido com o cantor britânico Mick Jagger. Em sua rede social, ela mostrou que está hospedada no apartamento do herdeiro.

Aproveitando que ele havia saído com o mais novo, Lorenzo Gabriel, seu filho com o ex-marido Marcelo de Carvalho, a modelo deu uma organizada no espaço e mostrou um pouco da sala e da vista do lar de seu mais velho.

Luciana Gimenez então revelou que os móveis do espaço são simples e que não há um projeto de decoração. Inclusive, ela gravou os manequins vermelhos que certa vez pegou na rua e levou para casa de Lucas por gostar dos objetos. Além dos itens, no ambiente é possível ver alguns instrumentos musicais.

A apresentadora ainda mostrou que a sala tem acesso a uma varanda de tamanho considerável e com a vista privilegiada. "Eu vou falar o que eu mais gosto daqui, é o corre do dia a dia, tipo você ir no supermercado, você receber pacote, você devolver pacote e a vista aqui né? A vista aqui é uma coisa de louco, é totalmente urbano, é diferente dos outros lugares", comentou sobre o que gosta da cidade onde o herdeiro mora.

Vale lembrar que, nos últimos meses, Lucas Jagger completou 25 anos e se formou na universidade em Nova York. Luciana Gimenez marcou presença nos eventos e encontrou Mick Jagger, postando fotos ao lado do astro do The Rolling Stones.

Luciana Gimenez se revolta com comentário sobre pegar pensão dos filhos

A apresentadora Luciana Gimenez não ficou quieta ao receber uma comentário desrespeitoso sobre a pensão de seus filhos. Mãe de Lucas Jagger, fruto do relacionamento passado com o cantor britânio Mick Jagger, e de Lorenzo Gabriel, herdeiro do casamento vivido com o empresário Marcelo de Carvalho, a famosa ficou indignada com a suposição sobre ela viver bem por conta do dinheiro dos garotos.

