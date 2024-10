Luciana Gimenez fala sobre venda de triplex milionário com ex: ‘Vou ficar rica’

Seis anos após o divórcio, Luciana Gimenez comenta sobre a venda de apartamento milionário com ex-marido e se diverte ao falar sobre o valor

Há seis anos, Luciana Gimenez colocou um ponto final em seu casamento com Marcelo de Carvalho. Além de terem construído uma família, com o filho Lorenzo, de 13 anos, a relação também deixou uma herança milionária: o triplex que o casal dividia. Recentemente, ela fez piada sobre a venda do apartamento, que é considerado um dos mais caros de São Paulo.

Durante sua participação no programa 'De Frente com Blogueirinha', Luciana ‘anunicou’ a venda de seu luxuoso triplex, avaliado em cerca de 70 milhões de reais. Em tom descontraído, a apresentadora brincou sobre a possibilidade de "ficar rica" com a venda do imóvel e disse que espera que o futuro comprador valorize ainda mais o apartamento.

"Vou ficar rica, amiga! Tomara. Eu quero que venda por 100 [milhões]. Está pra vender, até agora não vendeu. Vamos alguém comprar! Tinha que pagar logo 100 milhões, aí eu vou ficar rica e nem trabalho mais", Luciana brincou e aproveitou para revelar que o valor da venda do apartamento será dividido igualmente entre ela e o ex-marido, Marcelo.

Além disso, a apresentadora ainda mencionou que, apesar do imóvel estar à venda, o ex-marido continua morando lá: "O apartamento é meio a meio. Alguém tinha que sair, ele não saia, sai eu. Tirei minhas coisas, poucas coisas. Preferi comprar minhas coisas novas", ela falou sobre a mudança após o divórcio com o empresário.

Para encerrar o assunto, Luciana deu a entender que está aberta à possibilidade de negociar o valor do imóvel, mas que não tem pressa para concluir a venda da propriedade e por isso não deve dar muito desconto "Não tem tanto desespero, a gente está bem relax", disse a apresentadora, que foi casada com Marcelo por 12 anos e se separou em 2018.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Vale lembrar que atualmente, Luciana vive em outro apartamento luxuoso. Ela mora em uma cobertura inacreditável repleta de obras de arte em São Paulo. Inclusive, a artista contou que o imóvel em que mora está avaliado em mais de R$ 40 milhões ao abrir a residência para o canal PodDelas, podcast de Tata Estaniecki e Boo Unzueta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Luciana Gimenez faz procedimento estético:

Em suas redes sociais, Luciana Gimenez sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. A apresentadora aproveitou sua estadia em Nova York, nos Estados Unidos, e realizou um procedimento estético. A famosa fez PRP no rosto, também conhecido como Plasma Rico em Plaquetas.