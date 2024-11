Loiríssima, Jade Picon faz nova mudança nas sobrancelhas

Uau! Jade Picon pegou os fãs de surpresa ao exibir mudança em seu visual: a atriz clareou ainda mais as sobrancelhas; confira

Na manhã desta terça-feira, 5, Jade Picon arrancou suspiros dos fãs ao exibir mais uma mudança em seu visual. Nas redes sociais, a modelo publicou uma selfie mostrando que clareou ainda mais a sobrancelhas.

"Clareei mais a sobrancelha.", escreveu ela nos Stories do Instagram. No registro, Jade deixou o olhar em evidência, mostrando que agora as sobrancelhas estão mais claras.

Vale lembrar que, recentemente, a empresária passou por uma mudança no tom do cabelo. Em julho deste ano, ela mudou as madeixas de morenas para loiras. A transformação ocorreu por conta de um novo personagem que será interpretado por ela: a Julia no filme 5 Julias, obra do roteirista Matheus Souza.

"Uma nova personagem pede um novo visual! Que comece um novo momento!", disse ela na ocasião.

Confira o novo visual de Jade:

Mesmo tendo boas notas, Jade Picon revela que quase repetiu de ano na época da escola

No último dia 23, Jade Picon usou as redes sociais para compartilhar dificuldade que enfrentou na época da escola. Por meio dos Stories em seu perfil oficial no Instagram, a modelo confessou que não foi fácil conciliar os estudos com o trabalho e quase repetiu de ano por conta disso.

"Como conseguiu focar na escola? Tenho muita dificuldade de me concentrar", questionou uma seguidora na caixinha de perguntas. "Eu super te entendo. Eu quase repeti já, ninguém sabe disso, eu acho, por conta de falta. Eu era a aluna quadro de honra, melhores notas da série, mas eu estava trabalhando muito. Para mim, era muito difícil eu me concentrar, porque ao mesmo tempo que eu tinha que finalizar a escola, eu tinha milhões de coisas rolando", iniciou Jade.

"Mas é a melhor coisa que você faz, gente. Escola é o primeiro passo da vida. Primeiro, termina a escola. Depois, se você quiser, você faz faculdade ou não e decide com o que você quer trabalhar. Mas para você formar seu caráter, seu senso crítico, os saberes básicos, é com uma boa base familiar e escolar também", aconselhou a influenciadora.

"Pra mim, fez toda a diferença ter conseguido segurar a onda e terminar bem a escola", finalizou Jade.

Vale lembrar que a famosa iniciou sua carreira ainda criança, fazendo trabalhos de modelo e, posteriormente, com vídeos nas redes sociais. Em 2022, a influenciadora fez parte do elenco do Big Brother Brasil, ganhando ainda mais sucesso nacional. Após deixar o reality show, Jade Picon estreou como atriz na novela Travessia, da TV Globo.

