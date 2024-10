Mesmo tendo boas notas, Jade Picon revela que quase repetiu de ano na época da escola

Jade Picon usou as redes sociais para refletir sobre importância de concluir os estudos e detalhou motivo que quase a fez repetir de ano

Nesta terça-feira, 23,Jade Picon usou as redes sociais para compartilhar dificuldade que enfrentou na época da escola. Por meio dos Stories em seu perfil oficial no Instagram, a modelo confessou que não foi fácil conciliar os estudos com o trabalho e quase repetiu de ano por conta disso.

"Como conseguiu focar na escola? Tenho muita dificuldade de me concentrar", questionou uma seguidora na caixinha de perguntas. "Eu super te entendo. Eu quase repeti já, ninguém sabe disso, eu acho, por conta de falta. Eu era a aluna quadro de honra, melhores notas da série, mas eu estava trabalhando muito. Para mim, era muito difícil eu me concentrar, porque ao mesmo tempo que eu tinha que finalizar a escola, eu tinha milhões de coisas rolando", iniciou Jade.

"Mas é a melhor coisa que você faz, gente. Escola é o primeiro passo da vida. Primeiro, termina a escola. Depois, se você quiser, você faz faculdade ou não e decide com o que você quer trabalhar. Mas para você formar seu caráter, seu senso crítico, os saberes básicos, é com uma boa base familiar e escolar também", aconselhou a influenciadora.

"Pra mim, fez toda a diferença ter conseguido segurar a onda e terminar bem a escola", finalizou Jade.

Vale lembrar que a famosa iniciou sua carreira ainda criança, fazendo trabalhos de modelo e, posteriormente, com vídeos nas redes sociais. Em 2022, a influenciadora fez parte do elenco do Big Brother Brasil, ganhando ainda mais sucesso nacional. Após deixar o reality show, Jade Picon estreou como atriz na novela Travessia, da TV Globo.

Jade Picon confessa desejo de voltar a fazer novelas

Jade Picon surpreendeu os fãs com uma participação para lá de especial na novela Mania de Você, da TV Globo, na semana passada. Um ano e meio após Travessia, ela retornou ao horário nobre da emissora contracenando com Gabz e Alanis Guillen. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz, influenciadora digital e ex-BBB fala sobre a experiência e confessa desejo de voltar a fazer novelas. “Seria incrível”, declara.

Na cena, Viola (Gabz) encontra Jade em um evento que está sendo realizado no Violeta. Fã da ex-BBB, Michele (Alanis Guillen) pede para fazer uma selfie e o trio posa para foto. Em seguida, Jade se despede e afirma que precisa ir ao palco. Nesse momento, ela faz uma ação publicitária no folhetim.

“Estar de volta em uma novela, mesmo que em uma participação surpresa, é uma sensação incrível. Fiquei superanimada com essa oportunidade e o que deixou tudo ainda mais especial foi poder celebrar um momento tão importante para Eudora Siàge, em pleno horário nobre ao lado de atrizes tão talentosas”, conta.

Jade ainda revela como foi atuar ao lado de Gabz e Alanis. “Admiro muito o trabalho das duas. Elas são supertalentosas e generosas, o que fez com que tudo fluísse de maneira leve e divertida. A energia no set era ótima, e foi muito fácil me conectar com elas. Também tivemos as brand lovers e representantes de Eudora Siàge presentes, o que tornou o momento uma verdadeira festa”, ressalta.

Questionada se tem vontade de voltar às novelas, a influenciadora não pensa duas vezes. “Com certeza, a experiência de trabalhar em um projeto tão intenso e rico em histórias é realmente apaixonante. Cada novela traz a chance de explorar novos personagens e desafios, e eu adoro essa dinâmica. Estou sempre aberta a novos roteiros e oportunidades que possam surgir. Seria incrível voltar a viver essa experiência! As novelas fazem parte da vida dos brasileiros e estar envolvida com toda essa produção é uma das experiências mais especiais que já vivi”, salienta.

