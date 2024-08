Jade Picon volta a atuar! Saiba qual é o novo projeto dela

Depois de atuar na novela Travessia, Jade Picon anuncia novo projeto como atriz: ‘Me aperfeiçoando para dar o meu melhor'

A influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon está com novidade em sua carreira de atriz. Depois de dar os primeiros passos na atuação ao interpretar a personagem Chiara na novela Travessia, da Globo, ela está de volta à encenação.

A estrela foi escalada para interpretar uma das protagonistas no filme ‘5 Julias’, do roteirista Matheus Souza. A produção marcará a estreia da artista no cinema e contará a história de cinco garotas, todas chamadas Julia, que têm seus maiores segredos revelados.

"Estou muito animada em viver essa nova personagem e feliz por esse momento em minha vida. Cada vez mais venho estudando e me aperfeiçoando para dar o meu melhor. Acredito que será um projeto incrível, e estou ansiosa para todos conhecerem a minha Julia", afirmou Jade.

Novo visual de Jade Picon

A atriz e influenciadora digital Jade Picon está com novo visual! Em julho, a estrela surpreendeu ao voltar a ficar loira e encantou com o resultado da transformação.

A artista voltou a ficar loira para um novo projeto em sua carreira de atriz, mas não revelou os detalhes. Agora, ela se despediu do cabelo castanho que usou nos últimos anos e aderiu ao visual loiro perolado, com raiz esfumada e mechas mais claras na frente.

"Estou muito animada com essa nova fase e com a oportunidade de viver mais um personagem. A mudança para um novo loiro foi pensada para trazer uma nova identidade visual que se encaixe perfeitamente na história que iremos contar", afirmou ela.

Vale lembrar que Jade Picon usava o cabelo loiro platinado antes de entrar no Big Brother Brasil 23. Na época, ela tingiu o cabelo de castanho escuro pouco antes de entrar no confinamento e manteve os fios escuros depois disso.