Jade Picon confessa desejo de voltar a fazer novelas: ‘Seria incrível’

Em entrevista à CARAS Brasil, Jade Picon comemora participação especial em Mania de Você ao lado de Gabz, e confessa desejo de voltar às novelas da Globo

Jade Picon (23) surpreendeu os fãs com uma participação para lá de especial na novela Mania de Você, da TV Globo, na semana passada. Um ano e meio após Travessia, ela retornou ao horário nobre da emissora contracenando com Gabz (25) e Alanis Guillen (26). Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz, influenciadora digital e ex-BBB fala sobre a experiência e confessa desejo de voltar a fazer novelas. “Seria incrível”, declara.

Na cena, Viola (Gabz) encontra Jade em um evento que está sendo realizado no Violeta. Fã da ex-BBB, Michele (Alanis Guillen) pede para fazer uma selfie e o trio posa para foto. Em seguida, Jade se despede e afirma que precisa ir ao palco. Nesse momento, ela faz uma ação publicitária no folhetim.

“Estar de volta em uma novela, mesmo que em uma participação surpresa, é uma sensação incrível. Fiquei superanimada com essa oportunidade e o que deixou tudo ainda mais especial foi poder celebrar um momento tão importante para Eudora Siàge, em pleno horário nobre ao lado de atrizes tão talentosas”, conta.

Jade ainda revela como foi atuar ao lado de Gabz e Alanis. “Admiro muito o trabalho das duas. Elas são supertalentosas e generosas, o que fez com que tudo fluísse de maneira leve e divertida. A energia no set era ótima, e foi muito fácil me conectar com elas. Também tivemos as brand lovers e representantes de Eudora Siàge presentes, o que tornou o momento uma verdadeira festa”, ressalta.

Questionada se tem vontade de voltar às novelas, a influenciadora não pensa duas vezes. “Com certeza, a experiência de trabalhar em um projeto tão intenso e rico em histórias é realmente apaixonante. Cada novela traz a chance de explorar novos personagens e desafios, e eu adoro essa dinâmica. Estou sempre aberta a novos roteiros e oportunidades que possam surgir. Seria incrível voltar a viver essa experiência! As novelas fazem parte da vida dos brasileiros e estar envolvida com toda essa produção é uma das experiências mais especiais que já vivi”, salienta.

ESTREIA NO CINEMA

Jade Picon se prepara para um novo desafio em sua carreira: o cinema. Ela está no elenco do filme Cinco Júlias, um projeto do roteirista Matheus Souza, que será lançado em breve.

A história gira em torno de cinco garotas, todas chamadas Julia, que enfrentam a revelação de seus maiores segredos. O filme adapta uma peça de teatro de 2016 e um livro de 2020, ambos de Matheus. No elenco, além de Jade, estão Ananda, Valentina Daniel, Sanny e Ayomi Domenica, todas interpretando personagens chamadas Júlia.

“Está sendo uma experiência única e incrível. O filme traz uma história muito especial, linda e repleta de lições, e eu me sinto honrada em fazer parte dele. Trabalhar com um elenco talentoso e uma equipe tão dedicada foi inspirador. Cada dia de gravação está sendo uma nova oportunidade de aprender e crescer como atriz. Estou ansiosa para que todos vejam o resultado e se conectem com a história!”, festeja.

Além da atuação, Jade é embaixadora da Eudora Siàge. “É algo que me enche de orgulho! Sempre usei e amei os produtos, então me sinto alinhada com a marca. Eles valorizam autenticidade e diversidade, e isso fala muito comigo. Eudora pensa fora da caixa e proporciona experiências nunca vistas antes… além da qualidade dos produtos, a construção da marca tem tudo a ver com meu lifestyle, tudo o que produzimos juntas é de forma muito natural”, fala.

A ex-BBB também entrega como é conciliar o trabalho de atriz, influenciadora e agora embaixadora. “É um desafio que precisa de muita organização, mas amo o que faço. Cada uma das minhas atividades traz uma energia diferente e me permite explorar minha criatividade de formas diversas. Como atriz, tenho a oportunidade de contar histórias e viver personagens incríveis. Como influenciadora, posso me conectar com meu público de maneira mais próxima e autêntica. E ser embaixadora de marcas como Eudora, que admiro, me permite representar valores que são importantes para mim. O segredo é organizar bem o meu tempo e sempre priorizar o que realmente importa. É uma questão de equilíbrio e paixão pelo que faço”, frisa.

Projetos futuros, Jade também tem. “Alguns projetos maravilhosos estão a caminho. Estou trabalhando em novos conteúdos tanto como atriz quanto como empresária, e mal posso esperar para compartilhar tudo com vocês. Além de seguir com Eudora e as parcerias especiais, tem coisa nova vindo por aí que acho que vocês vão curtir bastante”, finaliza.

