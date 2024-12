Lívia Andrade exibe curvas impecáveis em cliques na piscina: 'Espetacular'

A apresentadora Lívia Andrade arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques curtindo o dia na piscina

Lívia Andrade elevou a temperatura das redes sociais na tarde deste domingo, 29, ao ostentar toda sua beleza e seu corpo escultural durante um momento de lazer.

De férias, a apresentadora apostou em um biquíni fininho azul para tomar um banho de piscina e renovar o bronzeado, além disso, ela impressionou os mostrar suas curvas impecáveis, enquanto fazia várias poses. "Bora bronzear...", escreveu a famosa na legenda da publicação.

O post recebeu diversos elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Corpo violão", falou outra. "Você é simplesmente espetacular", escreveu uma fã. "Com certeza a mulher mais linda do Brasil!", afirmou mais uma.

Na última sexta-feira, 27, Lívia ostentou suas curvas esculturais ao curtir o dia em uma cachoeira. Usando um biquíni azul, ela deixou à mostra sua barriga bem reta e a cintura marcada após três meses de ter feito uma lipoaspiração LAD diferenciada.

Lívia Andrade revela o que ouviu de Patricia Abravanel em reencontro na Globo

A apresentadora Lívia Andrade revelou novos detalhes de como foi o seu reencontro com Patricia Abravanel. As duas se encontraram nos estúdios da Globo durante a edição ao vivo do prêmio 'Melhores do Ano'. Inclusive, a loira contou que ouviu uma revelação sobre Silvio Santos da filha dele.

Patricia contou para Livia que o pai ficou feliz em ver a colega na Globo. "Conversando com a Patricia nos bastidores, ela me contou algo que me deixou muito feliz. Que ele [Silvio Santos] acompanhou a minha ida para a Globo e ficou feliz com isso. Aí eu ganhei a minha noite! Se hoje eu estou na Globo, é graças ao Silvio. Graças ao tempo e investimento dele. É por ele também", disse ela ao colunista Lucas Pasin, do Splash UOL. Saiba mais!

