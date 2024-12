Lívia Andrade revela o que ouviu de Patricia Abravanel em reencontro na Globo

Lívia Andrade surpreende ao revelar que Patricia Abravanel fez uma revelação sobre Silvio Santos ao reencontrá-la no último domingo

A apresentadora Lívia Andrade revelou novos detalhes de como foi o seu reencontro com Patricia Abravanel no último final de semana. As duas se encontraram nos estúdios da Globo durante a edição ao vivo do prêmio Melhores do Ano. Inclusive, a loira contou que ouviu uma revelação sobre Silvio Santos da filha dele.

Patricia contou para Livia que o pai ficou feliz em ver a colega na Globo. “Conversando com a Patricia nos bastidores, ela me contou algo que me deixou muito feliz. Que ele [Silvio Santos] acompanhou a minha ida para a Globo e ficou feliz com isso. Aí eu ganhei a minha noite! Se hoje eu estou na Globo, é graças ao Silvio. Graças ao tempo e investimento dele. É por ele também”, disse ela ao colunista Lucas Pasin, do Splash UOL.

Além disso, Lívia comentou sobre os rumores de uma indireta quando comentou sobre a saída de Eliana do SBT. “Ela nasceu guerreira e não herdeira”, disse ela na época. Então, agora, ela explicou que não foi uma indireta para Patricia Abravanel.

“Quando eu falei sobre o lance da herdeira não era para a Patricia. Escrevi o texto, li e pensei: ‘Ih, vão pensar que é para a Patricia’. Apaguei? Não. E não apagaria, faria tudo exatamente igual. Não falei uma mentira. Acho que o termo herdeira não é negativo, ainda mais no caso delas. Quem não gostaria de ser herdeira de Silvio Santos? Não só falando do dinheiro, mas sobre DNA”, afirmou.

Patricia Abravanel falou de Lívia Andrade para Luciano Huck

A apresentadora Patricia Abravanel surpreendeu ao fazer um comentário sobre Lívia Andrade ao encontrá-la nos bastidores do prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck. Nos corredores dos estúdios Globo, as duas se encontraram e a filha de Silvio Santos deu um conselho para o novo patrão de Livia.

Abravanel brincou com Luciano para ele dar mais espaço no programa para Livia Andrade mostrar o seu talento. “Ela pode se soltar mais no palco, Luciano. Pode dar mais espaço para ela”, afirmou ela, segundo o Portal Leo Dias.

Inclusive, Livia e Patricia mostrar simpatia uma com a outra. Depois de rumores de atrito entre elas da época do SBT, elas mostraram que se dão bem e conversaram normalmente.

