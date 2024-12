Lívia Andrade mostra como está sua barriga após três meses de lipoaspiração

Em foto na cachoeira, Lívia Andrade mostra abdômen reto e cinturinha desenhada; apresentadora fez lipoaspiração há três meses

A apresentadora Lívia Andrade esbanjou beleza e sua nova forma física em fotos publicadas em sua rede social nesta sexta-feira, 27. Curtindo a natureza, a famosa apareceu ostentando suas curvas esculturais na cachoeira e não passou despercebida.

Usando um biquíni azul, a loira deixou à mostra sua barriga bem reta e a cintura marcada após três meses de ter feito uma lipoaspiração LAD diferenciada. Além de chamar a atenção com sua beleza, a artista ainda encantou os internautas com os cliques que fez da paisagem deslumbrante.

"Limpa... Limpa... Limpa...", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os seguidores admiraram a integrante do Domingão Com o Huck. "A natureza é perfeita igual a você", elogiaram. "Maravilhosa em um lugar maravilhoso", disseram.

Para quem não viu, em setembro deste ano, Lívia Andrade compartilhou um vídeo exibindo um antes e depois da cirurgia. A famosa então mostrou os resutados da lipoaspiração e contou que tirou a gordura e fez outras tecnologias para ficar com a pele da barriga mais tonificada.

Patricia Abravanel falou de Lívia Andrade para Luciano Huck

A apresentadora Patricia Abravanel surpreendeu ao fazer um comentário sobre Lívia Andrade ao encontrá-la nos bastidores do prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck. Nos corredores dos estúdios Globo, as duas se encontraram e a filha de Silvio Santos deu um conselho para o novo patrão de Livia.

Abravanel brincou com Luciano para ele dar mais espaço no programa para Livia Andrade mostrar o seu talento. “Ela pode se soltar mais no palco, Luciano. Pode dar mais espaço para ela”, afirmou ela, segundo o Portal Leo Dias.

Inclusive, Livia e Patricia mostrar simpatia uma com a outra. Depois de rumores de atrito entre elas da época do SBT, elas mostraram que se dão bem e conversaram normalmente.

