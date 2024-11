Lívia Andrade mostra momento inusitado com o namorado em viagem

Viajando com o namorado no Tenesse, nos EUA, Lívia Andrade mostra momento de compras com Marcos Araújo e diverte com cliques

A apresentadora Lívia Andrade postou novas fotos da viagem que está fazendo com o namorado, o empresário Marcos Araújo, pelo Tenesse, nos EUA. Nesta terça-feira, 26, eles saíram para fazerem compras e resolveram brincar com a situação.

Puxando o amado e cheia de sacolas, a loira do Domingão Com o Huck apareceu curtindo o momento com seu eleito com descontração. Lívia Andrade então questionou para os internautas quem eles seriam da relação: o que curte o passeio ou o que pede para ir embora.

"Quem é você no rolê? O que pede pra sair? O que quer ficar? O que cai na rua? O que não pode ver uma lojinha?", brincou ela na legenda.

Ainda nos últimos dias, Lívia Andrade postou outros cliques da viagem com o namorado e revelou que foram a um evento de música no local. Vale lembrar que Marcos Araújo é um empresário do ramo musical, presidente da AudioMix e dono do evento VillaMix.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Quem é o namorado de Lívia Andrade?

O namorado de Lívia Andrade é Marcos Araújo, um empresário do ramo musical, e que engatou o romance com ela no fim de 2021. Discreto, o casal posta pouco da relação na rede social. As poucas publicações acontecem geralmente em eventos especiais e viagens.

Tempos atrás, a famosa chegou até a ser criticada pelo relacionamento, que iniciou em meio a algumas polêmicas por conta de um relacionamento antigo dele com a ex-A Fazenda e influenciadora Pétala Barreiros.

"Achei que nós dois não tinha nada a ver...kkkkkk", falou a famosa na legenda. Nos comentários, ela recebeu a crítica sobre ser interesseira. "Acho que tem nada vê com ela puro interesse", opinou a pessoa.

Lívia Andrade não ficou quieta e logo rebateu se enaltecendo: "Com certeza! Sou bonita, gostosa, cozinho bem pra caramba, sou gente boa, faço gostoso, tenho um bom emprego, não dependo dele pra por** nenhuma e ainda tenho grana! Amorrrr como não se interessar por mim kkkkk".

Leia também:Lívia Andrade mostra festa de aniversário que fez para o namorado nos EUA