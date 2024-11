Juliana Paiva esbanja beleza em cliques na praia: 'Linda'

A atriz Juliana Paiva chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos curtindo alguns dias de lazer em Búzios

Juliana Paiva chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos de sua viagem. Ela decidiu tirar alguns dias de férias em Búzios, no Rio de Janeiro, ao lado do namorado, Danilo Partezani.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a atriz aparece esbanjando beleza na praia e também na piscina. Juliana ainda dividiu um clique curtindo o dia com o namorado e trocando beijos apaixonados. "Vibes e tal!", escreveu a famosa ao compartilhar as imagens.

O post recebeu vários elogios. "Muito bom te ver assim: Linda, leve e feliz", disse uma seguidora. "Quanta beleza! Só good vibes!", escreveu outra. "Sua Vibe é tão, tão, tão boa que a gente percebe que ela trasborda até pelas fotos", afirmou uma fã. "Minha gata", falou Danilo.

A viagem de Juliana aconteceu após ela completar dois anos de namoro com Danilo Partezani. No dia 31 de outubro, a atriz compartilhou uma foto com o amado e se declarou. "Dois anos de nós 2! Que a magia permaneça, que a admiração, o amor, a diversão, o chamego e o respeito continuem caminhando com a gente para irmos muito mais longe! Meu amor, meu parceiro de todas as horas, que delícia dividir a vida com você! Meu coração se alegra com as possibilidades de tudo o que temos pela frente! Conte sempre comigo! Te amo", disse ela.

Confira:

Juliana Paiva revela sonho de ser mãe

Em entrevista para à Revista CARAS, Juliana Paiva revelou seu desejo de ser mãe no futuro. "Com certeza! É isso que vale, é seguir o legado das coisas que recebi, da minha visão de mundo e querer passar o melhor para o baby". disse ela.

"Eu me preocupo na hora de colocar uma criança nesse mundo, porque acho que o ser humano deu errado e nosso fim vai ser pela humanidade, infelizmente. É impressionante que, depois de uma pandemia, a gente ainda esteja vivenciando guerras. Parece que não aprenderam nada! Me entristece as escolhas do ser humano e não posso ser sonhadora e achar que vou botar a criança numa bolha. Mas quero muito ser mãe", acrescentou. Confira a entrevista completa!

