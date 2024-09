Juliana Paiva revela que quase desistiu da carreira como atriz: 'Difícil'

Em entrevista à Revista CARAS, Juliana Paiva reflete sobre o impacto do ego na carreira artística e recorda quando pensou em desistir de ser atriz

Destaque de Família é Tudocomo Electra, Juliana Paiva (31) revela já ter enfrentado altos e baixos na profissão. Com diversas personagens de sucessos e várias novelas no currículo, a artista já pensou em desistir da carreira como atriz devido ao ego que existe no meio.

Juliana Paiva diz que o pensamento surgiu quando tinha apenas 15 anos e estava trabalhando na novela Cama de Gato (Globo, 2009) . "Existe uma vaidade no nosso meio que, quando se é jovem, é mais difícil de administrar. Ainda bem que tenho uma família, uma base positiva e que esteve presente."

A atriz diz que se deparou com outros atores jovens que se incomodavam quando ela recebia uma cena a mais, e então tomavam atitudes que a deixavam magoada. "Pensei: 'Será que quero viver isso? É assim?'. [Mas], graças a Deus não é assim. A gente encontra pessoas bacanas que te estendem a mão, vibram pelo seu sucesso e entendem que tem espaço para todo mundo."

Leia também: Juliana Paiva revela sonho de ser mãe: 'Estou mais dona de mim'

Hoje, após ter feito produções como Salve-se Quem Puder (2020-2021), O Tempo Não Para (2018-2019), Totalmente Demais (2015-2016), Além do Horizonte (2013-2014) e Malhação: Intensa como a Vida (2012-2013), ela afirma que entendeu que há como encontrar felicidade no meio da atuação, mesmo com toda a vaidade.

"Encontrei com essas pessoas que me inspiraram e entendi que dá para ser feliz nesse meio, embora, sim, não vamos fingir que não existe o ego. Mas escolhemos nosso ponto vibracional. Tem coisas que a gente finge não ver, segue o baile e foca no seu e em como você pode se aperfeiçoar como profissional."

Na reta final de Família é Tudo, ela afirma que escolhe onde quer se dedicar e investir seu tempo e energia. "Deposito minha energia onde sei que tem crescimento, onde tem coisas boas para mim, para quem está comigo e para o trabalho que vou desenvolver."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE JULIANA PAIVA NO INSTAGRAM: