Juliana Paiva revela sonho de ser mãe: 'Estou mais dona de mim'

Após anos interpretando mocinhas e personagens cômicas, Juliana Paiva (31) mergulha no drama na global Família É Tudo. “Acho que todo personagem meu chegou na hora certa, com a Electra também foi assim. Eu me sinto segura artisticamente para isso”, afirma. A maturidade em cena reflete sua vida. Consciente de quem é, a atriz se diz dona de si e vislumbra um futuro não tão distante como mãe.

– É uma fase madura profissional e pessoalmente. Afinal, você trintou. Teve alguma crise?

– Eu achei engraçado, falei: ‘caramba, 30 já?’. Mas não é já, tem muita coisa ainda e é tão bom você saber quem você é nesse mundo. Aos 30, a gente tem mais vivência sobre várias coisas, sabe que gosta disso, não gosta daquilo, não aceita mais tal coisa. É um momento de autoconhecimento interessante, estou me achando mais dona de mim.

– É verdade que no início você quase desistiu da carreira por perceber que é um meio egoico?

– É sim! Em Cama de Gato, eu tinha 15 anos, e existe uma vaidade no nosso meio que, quando se é jovem, é mais difícil de administrar. Ainda bem que tenho uma família, uma base positiva e que esteve presente. Quando me deparei com atores jovens se incomodando porque chegava uma cena a mais para mim e tinham atitudes que me magoavam, pensei: ‘Será que quero viver isso? É assim?’ Graças a Deus não é assim, a gente encontra pessoas bacanas que te estendem a mão, vibram pelo seu sucesso e entendem que tem espaço para todo mundo. Encontrei com essas pessoas que me inspiraram e entendi que dá para ser feliz nesse meio, embora, sim, não vamos fingir que não existe o ego. Mas escolhemos nosso ponto vibracional. Tem coisas que a gente finge não ver, segue o baile e foca no seu e em como você pode se aperfeiçoar como profissional. Deposito minha energia onde sei que tem crescimento, onde tem coisas boas para mim, para quem está comigo e para o trabalho que vou desenvolver.

– Consegue não se influenciar pela vida perfeita do Instagram?

– A gente sabe que a vida de ninguém é assim. É preciso usar a nossa influência para humanizar, porque a perfeição é acordar maquiada na novela. Quero sempre trocar coisas boas, sou eu quem comanda as minhas redes porque quero que o público sinta essa verdade na hora de comunicar. É uma quebra da pessoa jurídica para a física. Não sou a pessoa que mostra minha vida 24 horas, gosto da minha privacidade.

– Hoje o número de seguidores tem sido importante na hora de escalar um ator para um papel...

– As redes sociais não podem ser um primeiro plano, ainda mais quando a gente está falando de talento. O talento de um ator é medido pelo trabalho, pela entrega artística. As redes sociais acabam sendo um termômetro de aceitação popular, mas lembrando que nem todo público está ali, é um público de internet. É usar a favor, mas não é por meio disso que vou conseguir um trabalho. Existe todo um portfólio de personagens desenvolvidos, então é por aí que tem que ser a régua na hora de escolher um ator para trabalhar.

– Família é tudo para você?

– Tudo! É minha base, meu guia, onde me espelho, meu norte, são as pessoas que mais conhecem a gente, dão colo, conselho. Meu pai já se eternizou, mas segue comigo nessa caminhada. O legado que ele deixou está comigo eternamente e pretendo repassar para uma nova geração. Minha mãe, parceira fiel de todos os dias na vida, é meu tudo.

– Pensa em ser mãe?

– Com certeza! É isso que vale, é seguir o legado das coisas que recebi, da minha visão de mundo e querer passar o melhor para o baby. Eu me preocupo na hora de colocar uma criança nesse mundo, porque acho que o ser humano deu errado e nosso fim vai ser pela humanidade, infelizmente. É impressionante que, depois de uma pandemia, a gente ainda esteja vivenciando guerras. Parece que não aprenderam nada! Me entristece as escolhas do ser humano e não posso ser sonhadora e achar que vou botar a criança numa bolha. Mas quero muito ser mãe.

– Nós, mulheres, temos relógio biológico. Você pensa nisso?

– Hoje, uma mulher de 31 anos pensa no seu lado profissional e não deve se envergon h a r d i s s o . Estou numa fase profissional diferente, contratada por obra com a TV Globo. Decidimos, numa conversa linda, seguir dessa forma, eu não iria parar de trabalhar com eles, mas o mundo estava chamando para outras oportunidades e achei que era o momento. A gente está seguindo com nossa história, mas em paralelo, já rodei dois projetos no streaming. Então, é respeitar esse meu novo momento profissional, não quero que nada seja abafado, porque quando for mãe acho que vai ser assim: ‘mundo, para aí rapidinho que agora vou mergulhar numa nova história!’. Melhor papel da vida, tem que ser! Quero, está cada vez mais perto, mas agora não (risos).

– No passado, você já namorou atores e hoje está com o empresário Danilo. É melhor namorar um anônimo?

– É melhor porque existem coisas traiçoeiras nesse meio, existe a questão do ego. Tenho uma cabeça boa, mas você nunca responde pelo outro. Tive experiências legais e não tão legais assim. Tem que ter muita responsabilidade quando você se relaciona com alguém do meio porque você veste a camisa daquela pessoa, tem que ter responsabilidade afetiva e nem todo mundo tem. O Dan me respeita, me admira, quer ver meu crescimento, assim como eu quero ver o dele. Me identifiquei mais agora nesse relacionamento pela calmaria. Estou segura, estou feliz.

