Juju Salimeni surge de biquíni e exibe corpo musculoso: 'Shape do Carnaval'

Juju Salimeni compartilhou em suas redes sociais uma foto em que aparece de biquíni e exibiu o seu corpo musculoso e repleto de curvas

Em suas redes sociais, Juju Salimeni sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 20 milhões de seguidores.

O Carnaval está se aproximando e a famosa já está nos preparativos para arrasar na avenida. Em seu Instagram Stories, Juju publicou uma foto em que aparece usando um biquíni preto e arrasou ao exibir o seu corpo repleto de músculos.

"Shape do Carnaval está chegando. Quantos quilos vocês acham que eu estou agora?", questionou ela. Em seguida, a artista comentou que mudou a sua alimentação para atingir seus objetivos. "Três dias de dieta nova".

Síndrome de Burnout

A musa fitness e influenciadora digital Juju Salimeni anunciou que precisou cancelar seus compromissos profissionais após ter uma crise de pânico e ansiedade durante um treino. A assessoria de comunicação da musa confirmou que ela procurou um médico e foi diagnosticada com a Síndrome de Burnout.

Anteriormente, no Instagram, Juju afirmou que "provavelmente está com burnout" e relatou que não tem férias, fim de semana e nenhum dia livre que possa ficar longe das redes.

"O meu ritmo de trabalho é insano e já vivo nessa loucura há mais de 15 anos. Eu não tenho férias, não tenho fim de semana, não tenho um dia livre que possa ficar longe das redes sociais. Me preocupo 24 horas por dia com os compromissos, com as postagens, com as gravações, com os conteúdos... Hoje cancelei tudo e precisei tomar medicação, mas continuo aqui preocupada porque a minha agenda de trabalho está lotada até domingo. Vou fazer o que conseguir e no próximo ano vou diminuir esse ritmo porque se a gente não para, somos parados à força", acrescentou.

De acordo com o Portal Drauzio Varella, a Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional é um distúrbio psíquico caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse provocados por condições de trabalho físicas, emocionais e psicológicas desgastantes.

A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Esta síndrome é comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidades constantes, como médicos, enfermeiros, professores, policiais, e jornalistas, entre outros.

Leia também: Juju Salimeni revela motivo de ter adiado planos de ser mãe