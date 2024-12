Entenda a síndrome que fez Juju Salimeni ter mal-estar durante treino

A modelo Juju Salimeni precisou cancelar toda a sua agenda de compromissos após ser diagnosticada com Síndrome de Burnout

A musa fitness e influenciadora digital Juju Salimeni anunciou, nesta terça-feira, 17, que precisou cancelar seus compromissos profissionais após ter uma crise de pânico e ansiedade durante um treino. A assessoria de comunicação da musa confirmou que ela procurou um médico e foi diagnosticada com a Síndrome de Burnout .

Anteriormente, no Instagram, Juju afirmou que "provavelmente está com burnout" e relatou que não tem férias, fim de semana e nenhum dia livre que possa ficar longe das redes.

"O meu ritmo de trabalho é insano e já vivo nessa loucura há mais de 15 anos. Eu não tenho férias, não tenho fim de semana, não tenho um dia livre que possa ficar longe das redes sociais. Me preocupo 24 horas por dia com os compromissos, com as postagens, com as gravações, com os conteúdos... Hoje cancelei tudo e precisei tomar medicação, mas continuo aqui preocupada porque a minha agenda de trabalho está lotada até domingo. Vou fazer o que conseguir e no próximo ano vou diminuir esse ritmo porque se a gente não para, somos parados à força", acrescentou.

Entenda a Síndrome de Burnout (Esgotamento Profissional)

De acordo com o Portal Drauzio Varella, a Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional é um distúrbio psíquico caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse provocados por condições de trabalho físicas, emocionais e psicológicas desgastantes.

A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Esta síndrome é comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidades constantes, como médicos, enfermeiros, professores, policiais, e jornalistas, entre outros.

Segundo o Ministério da Saúde, a Síndrome de Burnout também pode acontecer quando o profissional planeja ou é pautado para objetivos de trabalho muito difíceis, situações em que a pessoa possa achar, por algum motivo, não ter capacidades suficientes para cumprir. Essa síndrome pode resultar em estado de depressão profunda e por isso é essencial procurar apoio profissional no surgimento dos primeiros sintomas.

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico é basicamente clínico e leva em conta o levantamento da história do paciente e seu envolvimento e realização pessoal no trabalho. Respostas psicométricas a questionário baseado na Escala Likert também ajudam a estabelecer o diagnóstico.

O tratamento inclui o uso de antidepressivos e psicoterapia. Atividade física regular e exercícios de relaxamento também são altamente recomendados para ajudar a controlar os sintomas.

