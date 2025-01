Juju Salimeni revela motivo de ter adiado planos de ser mãe

Durante participação em um podcast, Juju Salimeni abriu o jogo e revelou o principal motivo de ter adiado os planos de ser mãe

Nesta sexta-feira, 3, Juju Salimeni participou do podcast Marçal Talks e abriu o jogo sobre os planos de ser mamãe. A famosa, que atualmente está em um relacionamento com Diogo Basaglia, revelou o principal motivo de ter adiado o sonho.

"Nunca tive um parceiro de verdade. Tive relacionamentos, mas nunca tive um homem de verdade comigo. Ficante ou namorado, qualquer um pode ser", disse ela.

Em seguida, Juju contou que a vinda de um baby está mais perto do que nunca. "Agora eu sou casada com um homem de verdade. Já está vindo [o filho], se Deus quiser, no próximo ano. A gente já está pensando. Que venham muitos! Vai ser um minimarombinha", brincou ela.

Desabafo

A musa fitness Juju Salimeni usou as redes sociais para compartilhar um desabafo. Em uma publicação nos stories do Instagram, ela contou que precisou cancelar sua agenda de compromissos e foi medicada após ter sintomas de exaustão física e mental.

"Hoje precisei me dar uma folga forçada. Já tenho tido sintomas de exaustão física e mental há um tempo e ontem passei mal na hora do treino, foi uma crise de pânico e ansiedade. Provavelmente estou com burnout. O meu ritmo de trabalho é insano e já vivo nessa loucura há mais de 15 anos", iniciou ela.

E continuou: "Eu não tenho férias, não tenho fim de semana, não tenho um dia livre que possa ficar longe das redes sociais. Me preocupo 24h por dia com os compromissos, com as postagens, com as gravações, com os conteúdos... Hoje cancelei tudo e precisei tomar medicação, mas continuo aqui preocupada porque minha agenda de trabalho está lotada até domingo."

Ainda no desabafo, ela contou que planeja reduzir os compromissos em 2025. "Vou fazer o que conseguir e no próximo ano vou diminuir esse ritmo porque se a gente não para, nós somos parados a força", declarou ela.

