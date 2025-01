Juju Salimeni celebra fase 100% natural: 'Muito melhor'

Em suas redes sociais, Juju Salimeni comentou que está em uma fase mais natural, com menos procedimentos estéticos. Confira!

Em suas redes sociais, Juju Salimeni sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 20 milhões de seguidores.

Em seu Instagram Stories, a digital influencer revelou que está em uma fase mais natural no que diz respeito à beleza. "Todo mundo me fala a mesma coisa, que está me vendo muito melhor. Que estou parecendo muito melhor, elogiando rosto, cabelo... estou na minha fase mais natural, 100% natural. Alongamento de unha eu nunca usei e não tenho nada contra quem usa. Sem unhas postiças, sem cílios postiços, porque também não gosto, sem megahair... eu tirei tudo", disse ela.

Em seguida, a famosa contou que tem se sentido mais bonita e que continua sua rotina de treinos para manter a boa forma. "Estou em um momento de tanta paz, tranquilidade, sem nada, e me sentindo muito mais bonita do que antes. Acho que isso tem muito a ver com a maturidade. A gente passa a enxergar beleza nas coisas mais simples e vê que o natural é mais bonito. Não estou dizendo de corpo, porque não tenho nada de natural. Treino muito, construí meu corpo em cima de musculação, faço uso de hormônio e sempre falei. Mas digo em relação à minha imagem. Maquiagem mais leve, unhas com cores básicas... o menos possível de coisas. Uso roupas mais básicas, tirando Carnaval porque a gente exagera mesmo", afirmou.

Shape do Carnaval

O Carnaval está se aproximando e a famosa já está nos preparativos para arrasar na avenida. Em seu Instagram Stories, Juju publicou uma foto em que aparece usando um biquíni preto e arrasou ao exibir o seu corpo repleto de músculos.

"Shape do Carnaval está chegando. Quantos quilos vocês acham que eu estou agora?", questionou ela. Em seguida, a artista comentou que mudou a sua alimentação para atingir seus objetivos. "Três dias de dieta nova".

