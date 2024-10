Jojo Todynho deixa a barriga reta à mostra em fotos na praia

Depois de passar por cirurgias plásticas, Jojo Todynho ostenta sua nova silhueta em fotos na praia e arranca elogios dos fãs

A cantora Jojo Todynho agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 17, ao mostrar sua beleza impecável em dia na praia. A beldade surgiu apenas de biquíni preto no estilo fio-dental e ostentou o resultado das cirurgias plásticas que fez recentemente.

A estrela deixou à mostra a barriga reta e também suas curvas torneadas. Nos comentários do post, os fãs fizeram elogios para ela. “Gata demais”, disse um seguidor. “Muito maravilhosa”, escreveu outro. “Tá linda”, comentou mais um.

Recentemente, Jojo passou pela cirurgia de abdominoplastia, na qual retirou o excesso de pele após emagrecer, e também fez lipoaspiração. Em outro momento, ela volto para a sala de cirurgia para trocar as próteses de silicone.

O novo amor de Jojo Todynho

A cantora Jojo Todynho está apaixonada! Há poucas semanas, ela mostrou a primeira foto trocando um beijo apaixonado com o empresário Kleber Bulhões durante um passeio em um parque de diversões na Califórnia, Estados Unidos. Agora, ela contou como eles se conheceram.

Em conversa com o colunista Leo Dias, a funkeira disse que conhece o empresário há três anos, quando eles deram Match em um aplicativo. Porém, eles perderam o contato e só voltaram a se encontrar há alguns meses. O pedido do namoro aconteceu há poucos dias.

"Eu já conheço ele há três anos. Logo depois que eu saí da Fazenda, eu fiz a propaganda para um aplicativo de relacionamento. Aí eu conheci ele nesse aplicativo, no início de 2021. A gente começou a ficar, e nós paramos de ficar. Eu só fiz cagada de 2021 para a frente, e ele também teve os devaneios da vida dele. E agora, depois de três anos, a gente voltou a se falar”, disse ela.

Então, ela contou que o amado mora nos Estados Unidos e eles se encontraram pessoalmente quando ela viajou para lá há poucos dias. "E aí eu já estava com a viagem marcada por conta do intercâmbio que eu ia fazer, só que eu não fiz o intercâmbio, eu vi que tinha o show do Usher, eu já tinha comprado o ingresso, e a gente voltou a se falar. Ele conto que estava morando em tal lugar e eu falei do show do Usher. A gente voltou a se falar em março desse ano. Agora, essa semana, antes de eu vir embora, ele me pediu em namoro e eu aceitei. Coisas boas da vida a gente tem que aproveitar e eu estou em uma fase muito boa da minha vida, de foco no trabalho, foco na saúde, foco nos estudos”, refletiu.