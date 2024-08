Jojo Todynho detalha nova dieta após perder 60kg: 'Vou comer com ódio’

Após secar 60 kg, Jojo Todynho aderiu a nova dieta e entre as novidades no cardápio da cantora estão a cúrcuma e o pudim de Whey Protein

Jojo Todynho está focada em manter a boa forma após perder 60 kg e acabou de aderir a uma nova dieta para baixar ainda mais o peso na balança. E para chegar lá, ela conta com a ajuda de sua nutricionista, que adicionou algumas novidades ao cardápio da funkeira para atingir seus objetivos.

“Primeiro, eu ainda vou comer com ódio, com ódio, uma cúrcuma ou um pudim de whey. Mas vou começar a olhar a alimentação com outro olhar, quando começar a comê-la. Mas eu ainda tenho revolta. No começo, vou estar fazendo obrigada. Mas, com a constância, isso vai virar um prazer. É igual a ler um livro", começou Jojo.

Ela disse que vai se acostumando aos poucos com a nova alimentação e às novidades: "Ela (a nutricionista) falou assim pra mim: 'Seus hábitos alimentares são prazer?' Eu falei, não. Vou fazer porque tenho que fazer. Estou fazendo forçado porque tenho que fazer, mas não é uma coisa que é do meu costume. Hoje vou sentar e almoçar, e vou comer frango e legumes. Vou comer p***, mas vou comer", entrega a influenciadora, que falou sobre o assunto no assunto no podcast Casal Cast.

Vale lembrar que Jojo realizou lipoaspiração e abdominoplastia há algumas semanas depois de ter emagrecido cerca de 50 quilos. Há poucos dias, Jojo contou quais foram os procedimentos que fez.

"Fiz abdominoplastia com lipo. Fiz lipo nas costas, fiz lipoescultura, só não mexi no glúteo, porque já tinha feito. Da primeira vez que fiz lipo, tinha colocado a gordura no glúteo, então, agora só vou fazer harmonização do glúteo para deixar ele bonitinho. Depois, vou tirar meu silicone e colocar outro. Tenho um litro e vou diminuir", disse ela.

Jojo Todynho rebate críticas sobre adoção de criança angolana: 'Amor'

Jojo Todynho usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 13, para compartilhar um breve desabafo a respeito do processo de adoção de Francisco. A artista conheceu o menino em 2023, durante uma viagem realizada para Luanda, em Angola.

Em seus stories do Instagram, Jojo abriu o coração e falou um pouco sobre sua conexão com a criança. Visivelmente alegre, ela garantiu que a adoção do menino está seguindo conforme o esperado.

"A vinda do meu negão já está toda organizada, tudo nos conformes. É uma vitória muito boa e já posso contar, mas vou esperar mais um pouquinho e conto com todos os detalhes", iniciou Jojo Todynho. Em seguida, a campeã de 'A Fazenda 12' revelou que tem recebido críticas por decidir adotar uma criança fora do Brasil.