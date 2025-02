Hariany Almeida reage após término e se exibe de biquíni vermelho; veja

Já recuperada de cirurgia plástica, Hariany Almeida reage após fim do namoro com filho de Leonardo e se exibe com look de banho poderoso

A influenciadora Hariany Almeida postou um vídeo arrasador nesta terça-feira, 25, um dia após anunciar o fim de seu namoro com Matheus Vargas, filho do sertanejo Leonardo. Reagindo depois do fim do relacionamento, a ex-BBB se exibiu de biquíni.

Usando um modelo vermelho de sua marca de roupa de banho, a empresária esbanjou suas curvas e revelou como está algumas semanas após passar por cirurgias. É bom lembrar que a influencer fez rinoplastia e troca das próteses de silicone.

"Carnaval", disse a loira ao aparecer com o biquíni nada discreto. Nos comentários, os internautas encheram a musa de elogios. "Tão linda", admiraram os fãs. "Perfeita e necessária", enalteceram outros.

Para quem não acompanhou, horas após anunciar o fim de seu namoro com Matheus Vargas, Hariany Almeida postou uma reflexão sobre ouvir sua intuição e depois publicou um esclarecimento sobre o término com o cantor.

É bom lembrar que ela e o filho de Leonardo começaram a namorar em 2023 e fizeram a primeira aparição pública no The Town, em São Paulo. Na ocasião, a ex-A Fazenda contou que eles se conheceram durante um clipe do sertanejo, Raparigueiro.

Hariany esclarece término com Matheus Vargas

Depois de dar a notícia que não estariam mais juntos, um vídeo de Matheus Vargas com amigas viralizou e Hariany Almeida resolveu se pronunciar para tranquilizar seus fãs, dizendo que está bem .

"Hoje venho até vocês para esclarecer o meu término depois de tamanha exposição, com o intuito único de deixar meus fãs tranquilos. E, para ser bem franca, essa situação não me define e nem me derruba! Estou aqui para deixar claro: eu sou uma mulher forte que não espero nada de homens para validar meu valor ou minha felicidade. Minha trajetória é guiada por mim mesma, nada muda", começou falando.

"Estou aqui para tentar inspirar vocês a nunca aceitarem menos que merecem. Nós somos donas do nosso próprio destino e podemos construir coisas que nos façam felizes, sem depender de ninguém! Como sempre, estou focada em mim, nos meus projetos e nas coisas que realmente me fazem feliz. A vida é sempre feita de novas oportunidades e o poder que temos de recomeçar sempre que necessário!", declarou.

