Poliana Rocha chama atenção ao renovar o visual: 'Arrasa muito'

A influenciadora digital Poliana Rocha impressionou os seguidores ao mostrar o novo visual após retocar a raiz do cabelo

Poliana Rocha chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 28, ao exibir seu novo visual.

A mulher do cantor sertanejo Leonardo retocou a raiz do cabelo, que estavam mais escuras, e impressionou ao surgir com os fios mais claros.

Nos Stories, a influenciadora digital postou um registro ao lado da profissional que estava retocando seu cabelo. "Hoje é dia de retocar a raiz com ela", escreveu Poliana, que em seguida mostrou o resultado. "Ela arrasa muito", afirmou.

Recentemente, Poliana Rocha resgatou uma foto de quando estava grávida de seu único filho, Zé Felipe. No clique postado nas redes sociais, a influenciadora digital aparece com cerca de 22 anos, toda sorridente ao exibir o seu barrigão.

No registro, a mulher do sertanejo Leonardo esbanjou beleza ao surgir usando uma camisa aberta. "Eu", escreveu a sogra de Virginia Fonseca ao compartilhar o momento especial de sua vida com seus seguidores.

Confira:

Poliana Rocha renova o visual - Foto: Instagram

Poliana Rocha revela motivo para não acompanhar Leonardo em todos os shows

Esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha resolveu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories de sua rede social nesta sexta-feira, 28, para responder algumas curiosidades dos internautas e, dentre os questionamentos, uma pessoa perguntou sobre o motivo de ela não acompanhar o marido em shows.

"Por que não acompanha o Léo em shows?", quis saber a pessoa. "Vou me programar para ir em alguns, porém não tenho disponibilidade de ir sempre, tenho minha vida", respondeu a avó de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de seis meses. Ainda durante a interação, ela foi questionada sobre como superar as fases ruins de um casamento. Saiba mais!

