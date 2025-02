Acabou! Hariany anuncia o fim do namoro com Matheus Vargas

A ex-BBB Hariany revelou que está separada do cantor Matheus Vargas, que é filho do cantor Leonardo. Leia o comunicado

A ex-BBB e influenciadora digital Hariany Almeida está solteira novamente. Na noite deste domingo, 23, ela anunciou o fim do namoro com o cantor Matheus Vargas, que é filho do cantor Leonardo. A revelação do término foi feita por ela em um post nas redes sociais.

A estrela disse que não está com a separação e pediu respeito neste momento. “Em respeito a meus fãs, venho comunicar que eu e o Matheus não namoramos mais! Estou mal, espero que me entendam, e não me questionem”, afirmou ela.

Os dois assumiram o namoro em setembro de 2023. Por enquanto, Matheus não se pronunciou sobre a separação. Há duas semanas, os dois estavam juntos na fazenda de Leonardo para o aniversário de João Guilherme, irmão de Matheus.

Hariany já desabafou sobre pressão para formar uma família

Em novembro de 2024, Hariany respondeu um internauta que questionou quando ela iria casar com Matheus e engravidar. Ela rebateu a pressão e afirmou que tudo tem seu tempo. "Acho que a gente está sofrendo pressão com essas coisas. A gente namora. É lógico que espero que a gente fique junto, que a gente case, tenha filhos, mas a gente ainda namora. Tenho minha vida, o Matheus tem a dele, e o futuro a Deus pertence", começou ela.

E completou: "Uma hora vem aí, mas não precisa ter pressa, a gente não pode fazer as coisas precipitados, tem que ser com calma, conversado. Sei que vocês querem muito ver essa família linda, mas tem que ter paciência".

Separação não é a única na família neste mês

Há poucos dias, outra separação na família de Leonardo deu o que falar. O ator João Guilherme se separou de Bruna Marquezine. O término deles foi confirmado em um comunicado da equipe deles à imprensa.

“Os dois decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos”, informaram.

Vale lembrar que eles assumiram o namoro publicamente em agosto de 2024 e eram vistos juntos em vários momentos com amigos e em eventos.

Leia também:Hariany Almeida explica por que trocou próteses de silicone: 'Não conseguia'