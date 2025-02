Jéssica Beatriz fala sobre a cunhada, Hariany Almeida: 'Fixou na família'

Filha de Leonardo, Jéssica Beatriz fala o que pensa de Hariany Almeida, namorada de seu irmão Matheus Vargas, em sua família; veja

A filha do cantor Leonardo, Jéssica Beatriz Costa, conversou com seus seguidores na rede social nesta quarta-feira, 19, e respondeu a algumas que os internautas lhe enviaram. Uma delas foi sobre a cunhada, a ex-BBB Hariany Almeida, que namora com Matheus Vargas.

A herdeira do sertanejo então revelou que são muito próximas e que ama muito a ex-A Fazenda. A influenciadora ainda fez questão de ressaltar que a cunhada já é da família e que não tem como ela sair dela.

"Eu amo muito ela. Não é que a gente é parecida, mas acho que a gente tem uma vibe parecida. Ela é uma pessoa muito incrível, gostou muito dela. Tipo, muito. E a gente se dá superbem. Ela é uma pessoa que fixou na família, entendeu? Não tem como ela sair da família. Ela é nossa, uma propriedade da nossa família agora. Não sai mais. Gosto dela desse jeito", declarou.

É bom lembrar que Jéssica Beatriz Costa, Hariany Almeida, Matheus Vargas e os outros filhos de Leonardo se reuniram na fazenda recentemente para o aniversário de João Guilherme. O ator até levou Bruna Marquezine para o evento.

Contudo, o fim do relacionamento dele com a ex-atriz global foi anunciado nesta quarta-feira 19. Por meio de uma nota oficial da equipe deles ao Hugo Gloss. “ Os dois decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos” , informaram.

Jéssica Beatriz fica em choque com presente de Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca provou ser uma tia atenciosa e preparou um presente especial para o sobrinho Noah, filho de Jéssica Beatriz Costa, que é uma das irmãs de Zé Felipe. A influencer mostrou para a cunhada que já recebeu o presente de aniversário do sobrinho e deixou a mãe do menino em choque com sua atenção e cuidado.

Virginia presenteou Noah com uma camisa de Neymar Jr autografada pelo atleta. Ao ver o presente, Jéssica ficou radiante e contou sobre a reação do filho .

“Recebi hoje essa foto da Virginia e acabei de mostrar pro Noah. Vocês não têm noção da reação dele! Viu, ele amou! Mil vezes obrigada por ter lembrado. É gente… Sou abençoada, minha cunhada é diferenciada. Zé Felipe e Virginia, amamos vocês”, disse ela. Veja mais aqui!