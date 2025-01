Hariany Almeida diz que fez cirurgia plástica devido à pressão estética

Hariany Almeida decidiu fazer rinoplastia e mastopexia, e comentou como está sendo sua recuperação e os motivos de ter optado pelos procedimentos

Em suas redes sociais, Hariany Almeida sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dez milhões de seguidores. Na última sexta-feira, 10, a digital influencer contou que fez duas cirurgias plásticas.

Hariany fez rinoplastia e mastopexia com prótese, e fez questão de mostrar o antes e depois em seu Instagram Stories.

Em seguida, a famosa surgiu ainda no hospital e comentou sua recuperação. "Minha recuperação está sendo super tranquila. Não inchei muito, estou respirando normalmente pelo nariz. Eu tinha muito medo de fazer rinoplastia e ficar sem respirar. Eu achei tão incrível que a minha rinoplastia não teve corte, foi tudo feito por dentro e vai ficar maravilhoso do jeito que eu queria, um retoque super sutil. Fiz mastopexia e a troca do meu silicone, e eu estou muito feliz", disse ela.

Em seguida, Hariany confessou que decidiu operar o nariz após ouvir muitos comentários maldosos. "O povo falando 'ai, mas ela amava o nariz dela'. Gente, eu sofri tanta pressão estética por conta do meu nariz que eu comecei a enxergar ele de outro jeito. Eu amava meu nariz do jeito que era, só que eu sabia que tinha algumas coisinhas que podia melhorar. Então, eu paguei para ver. É bom que já faz tudo enquanto é nova para poder aproveitar a beleza da juventude".

Pressão para casar e ter filhos

Em suas redes sociais, Hariany Almeida sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dez milhões de seguidores. A digital influencer aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos internautas.

Uma seguidora quis saber quando Hariany pretende se casar com Matheus Vargas. "Vai sair o casamento? Estou ansiosa para ver você de noiva e gravidinha", questionou a internauta.

Hariany fez questão de responder e afirmou que tudo deve acontecer no tempo certo. "Acho que a gente está sofrendo pressão com essas coisas. A gente namora. É lógico que espero que a gente fique junto, que a gente case, tenha filhos, mas a gente ainda namora. Tenho minha vida, o Matheus tem a dele, e o futuro a Deus pertence", começou ela.

Em seguida, a famosa afirmou que tudo precisa ser planejado. "Uma hora vem aí, mas não precisa ter pressa, a gente não pode fazer as coisas precipitados, tem que ser com calma, conversado. Sei que vocês querem muito ver essa família linda, mas tem que ter paciência".

