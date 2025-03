Ex-BBB Amanda Meirelles impressiona ao surgir com novo visual: 'Perfeita'

Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, passou por uma mudança radical no visual e ganhou elogios ao exibir a nova cor do cabelo

Amanda Meirelles surpreendeu os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 27, ao mostrar o seu novo visual. A médica e campeã do BBB 23 decidiu abandonar os fios escuros e surgiu com as madeixas loiras.

Em seu perfil oficial, ela postou um vídeo mostrando como seu cabelo estava. Depois, mostrou a nova cor. "Estão prontos para uma nova história?", questionou a ex-sister na legenda.

A mudança no visual foi aprovado pelo internautas. "Ficou maravilhosa", disse uma seguidora. "Perfeita demais", escreveu outra. "Eu amei. Ficou perfeita", confessou uma fã. "Uau, pronta para dominar o mundo", afirmou mais uma.

Confira:

Amanda Meirelles lamenta preconceito com mulheres na medicina

Médica e campeã do BBB 23, Amanda Meirelles (33) conta que já sofreu preconceito por ser uma mulher na medicina, e lamenta que a situação continua até hoje com muitas profissionais. Por isso, ela reforça a importância do Dia da Mulher Médica, celebrado nesta segunda-feira, 3.

"Quando eu coordenava UTI, várias vezes ouvi de familiares dos pacientes a seguinte frase: 'Que horas o médico passa? . E eu respondia: 'A médica sou eu'. Infelizmente ainda existe muito preconceito. Ser mulher e ser médica ainda é um grande desafio", conta Amanda Meirelles, em entrevista à CARAS Brasil.

A data, mundialmente celebrada, surgiu para homenagear a norte-americana Elizabeth Blackwell (1821-1910), a primeira mulher a se formar em medicina no mundo. Amanda reforça que, assim como ela, diversas mulheres abriram portas para que outras pudessem seguir a carreira. "No passado, muitas mulheres guerreiras lutaram pelo direito de exercer a medicina e inspiraram muitas outras. Fico muito feliz de ver que cada vez mais as mulheres estão ingressando na faculdade de medicina e que hoje já somos maioria na profissão."Confira a entrevista completa!

