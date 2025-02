Hariany posta reflexão após término com Matheus Vargas: 'Olhos não viram'

Após anunciar fim de seu namoro com Matheus Vargas, Hariany posta reflexão sobre ouvir sua voz interna; veja o que aconteceu

Após anunciar o fim de seu namoro com Matheus Vargas, a influenciadora Hariany Almeida postou uma reflexão nesta segunda-feira, 24, sobre ouvir sua voz interna. A publicação aconteceu horas depois de dar a notícia que não estava mais com o filho do sertanejo Leonardo.

A ex-BBB então repostou o texto que dizia: "Eu aprendi a confiar naquela voz sutil que não grita, mas avisa. Às vezes, é só um peso no peito, uma sensação de que algo não encaixa, mesmo quando tudo parece perfeito. É aquele frio na barriga que não é de entusiasmo, mas de alerta".

"Aprendi a respeitar o desconforto que não consigo explicar, porque quase sempre ele sabe algo que meus olhos ainda não viram. Deus cuida da gente assim, nos detalhes que parecem pequenos, nas intuições que insistimos em ignorar. Discernimento é um presente divino escutar é um ato de fé", continuou a reflexão.

É bom lembrar que Hariany e Matheus Vargas começaram a namorar em 2023 e fizeram a primeira aparição pública no The Town, em São Paulo. Na ocasião, a ex-A Fazenda contou que eles se conheceram durante um clipe do sertanejo, Raparigueiro.

Jéssica Beatriz fala sobre a cunhada, Hariany Almeida

A filha do cantor Leonardo, Jéssica Beatriz Costa, conversou com seus seguidores na rede social nesta quarta-feira, 19, e respondeu a algumas que os internautas lhe enviaram. Uma delas foi sobre a -ex-cunhada, a ex-BBB Hariany Almeida, que namorava com Matheus Vargas.

A herdeira do sertanejo então revelou que são muito próximas e que ama muito a ex-A Fazenda. A influenciadora ainda fez questão de ressaltar que a cunhada já é da família e que não tem como ela sair dela.

"Eu amo muito ela. Não é que a gente é parecida, mas acho que a gente tem uma vibe parecida. Ela é uma pessoa muito incrível, gostou muito dela. Tipo, muito. E a gente se dá superbem. Ela é uma pessoa que fixou na família, entendeu? Não tem como ela sair da família. Ela é nossa, uma propriedade da nossa família agora. Não sai mais. Gosto dela desse jeito", declarou dias antes da separação.