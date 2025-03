Médico das celebridades diz quais são as tendências para o rejuvenescimento

Celebridades como Jennifer Aniston e Kim Kardashian recorrem às tendências de rejuvenescimento facial e corporal. Cirurgião plástico explica os tratamentos que são tendência

As celebridades adoram um procedimento estético para brilharem nos eventos repletos de fotógrafos e câmeras apontadas para elas. Desse modo, você sabe quais são as tendências hoje em dia? Em entrevista com a CARAS Digital, o cirurgião plástico Dr. Eduardo Fakiani, que já atendeu diversas personalidades brasileiras, como Ivete Sangalo, Simaria, Eliana e Patricia Poeta, contou que os procedimentos com lasers e bio estimuladores são ótimos aliados para quem busca o rejuvenescimento corporal e facial .

Inclusive, celebridades como Jennifer Aniston e Kim Kardashian estão por dentro desta tendência. As duas são conhecidas internacionalmente por recorrerem aos lasers e procedimentos não invasivos para melhorar a aparência da pele antes de grandes eventos. Confira a entrevista abaixo para saber mais sobre as tendências no mundo da estética em 2025, quando procurar um cirurgião plástico e as técnicas de rejuvenescimento.

Tratamento para o rejuvenescimento

De acordo com o cirurgião plástico Dr. Eduardo Fakiani, que tem mais de 40 anos de experiência, as técnicas de rejuvenescimento da pele envolvem vários procedimentos, que, combinados, entregam o resultado esperado pela paciente.

" Eu diria que os bio estimuladores, que são procedimentos para diminuir a flacidez da pele, associada a lasers, a exemplo do “Fotona”, e aparelhagens como “Volnewmer” ou “Liftera” [são técnicas indicadas para o rejuvenescimento] . São procedimentos que não são invasivos e podem ser realizados no consultório dermatológico. Mas reforço que avaliação médica é fundamental, pois procedimentos de rejuvenescimento variam muito, já que cada pessoa tem uma genética e cada um tem um ponto de envelhecimento específico", afirmou ele.

Inclusive, o médico possui outras recomendações para cuidar da beleza no dia a dia e desacelerar os efeitos naturais do envelhecimento. " Enxergo três pontos principais para prevenir o envelhecimento: primeiro de tudo, manutenção do peso. Essa oscilação tende a envelhecer o paciente. O que nos leva ao segundo ponto: prática de exercícios físicos, pois manter a musculatura firme e o formato do corpo. E por último, cuidados com a pele. O chamado ‘skin care’ é importante, pois não adianta ter uma pele “esticada” sem os cuidados necessários no dia a dia ", destacou.

Tendência de 2025 na medicina estética

A medicina estética está em constante evolução e a principal tendência de 2025 é a busca pela naturalidade nos resultados dos tratamentos e procedimentos. Hoje em dia, as pacientes não querem mais os resultados exagerados e buscam pela manutenção da beleza individual.

"[A tendência é a] Naturalidade. Nós temos visto reportagens sobre as estrelas do Oscar da última edição, comparando-as com suas versões de 10 anos atrás. Nessa época, nós percebemos um resultado por buscas estéticas muito mais exageradas e artificiais, como lábios mais carnudos, bochechas levantadas, mamas mais projetadas. Hoje, nós temos essas mesmas estrelas com um aspecto muito mais natural, envolvendo cuidados com a qualidade da pele, e procedimentos menos drásticos em termos de resultados", disse ele.

E ele completou sobre a importância dos cuidados na rotina e o uso de lasers com indicação médica. "Com a tecnologia de hoje, é possível alcançar melhores resultados, pois não basta “esticar um rosto”. É preciso utilizar laser para tratar a pele, etc. Às vezes, o paciente nem precisa de cirurgia, mas apenas um combinado de tratamentos de produtos injetáveis na medida certa. Isso tem dado excelentes resultados. E é justamente sobre isso, além de tendências sobre rejuvenescimento da pele, que falo em workshop exclusivo pra médicos, no sábado 29/03, em São Paulo", contou ele, que dará a palestra sobre “Medicina e Estética - avanços para o rejuvenescimento e tratamento de cicatrizes”.

Pensando nisso, as celebridades já estão por dentro da tendência. Tanto que o cirurgião plástico citou alguns procedimentos que fazem parte da rotina de cuidados de muitas personalidades que recorrem aos tratamentos estéticos. " Podemos citar o “Morpheus”, um microagulhamento por radiofrequência que se tornou muito buscado em termos de tratamento de flacidez. Para o rosto, em especial, temos visto muito o uso do “Volnewmer”, uma tecnologia coreana também para tratamento de flacidez. Mas eu acredito que não tenha um procedimento estético favorito das celebridades. O que acontece é uma cobrança em cima dessas pessoas por uma boa aparência física e, consequentemente, tendem a se cuidar mais, fazendo procedimentos em voga no mercado estético. Sobre os que citei, qualquer pessoa pode realizar mediante a avaliação e orientação médica", declarou.

Quando procurar um cirurgião plástico?

Com tantas dicas e tendências, quando é o momento certo de procurar um cirurgião plástico? O Dr. Eduardo Fakiani aponta que o momento de buscar tratamentos de rejuvenescimento é quando a pele começa a ser afetada pelo processo de envelhecimento.

"Se pensarmos que a partir dos 30 anos você já inicia o processo de envelhecimento, eu acredito que nessa faixa etária já pode começar a busca por um bom profissional para cuidar da pele. Os processos devem ser graduais. Talvez, no começo, realizar um botox ou algo mais simples já seja eficiente. Se o paciente tiver idade um pouco mais avançada, geralmente é possível partir para um tratamento mais específico", apontou.

Por fim, o médico comentou que os tratamentos e procedimentos podem ser feitos em qualquer período do ano. "Qualquer época do ano é favorável para realizar procedimentos estéticos. No entanto, dependendo do tratamento realizado, a recuperação pode demandar afastamento de algumas atividades", finalizou.

