BBB 25: Delma pede para sair do reality show: ‘Preciso voar’

No paredão da rodada no BBB 25, Delma se desespera e pede para ser eliminada do jogo: ‘Mutirão pedindo que estou doente'

Confinada no BBB 25, da Globo, Dona Delma não aguenta mais ficar no reality show e pediu para sua filha, Leticia, tomar uma atitude para tirá-la de lá. Nesta rodada, ela está no paredão contra Eva e Vinicius, e um deles será eliminado no domingo, 30. Com isso, Delma torce para que ela seja a eliminada da vez.

Em uma conversa com Vinicius neste sábado, 29, ela demonstrou o desejo para que sua filha peça para que as pessoas votem para ela ser eliminada. "Deus sabe que eu preciso voar. Eu dou na c*ra de Letícia (filha dela), ela vai ver, ela sabe. Ela não tá doida não, que ela sabe que eu tô magra, ela sabe o que tá acontecendo comigo! Ela sabe, então ela procure me tirar daqui", disse ela, e completou: "Ela pode fazer um mutirão pedindo que estou doente. Me tire daqui de dentro, eu tô com depressão".

Então, Vinicius rebateu: "O povo tá vendo a senhora doente, sasaricando, passando pra cima de Cauã Reymond, olha! Nem brinque com isso, coisa feia." Mesmo assim, ela insistiu: “Eu tô. Eu sei, Vini.”

Com isso, ele afirmou: "Ô gente, não dá não pra mandar um pó pra essa senhora aqui, pra ela passar na cara? Nossa festa hoje, que ninguém sabe se vai estar aqui semana que vem, se o povo vai deixar a gente ficar aqui. Inclusive, pede pro povo votar pra gente ficar aqui, viu. Bora, pede sim, abre a boca, pede.”

Porém, ela se recusou a pedir para continuar no programa. “Pra você ficar. Letícia conhece a mãe dela. Sabe que passarinho não pode ficar muito tempo preso", disse ela. Para ajudá-la, Vinicius lembrou do objetivo dela no programa de TV. “Mas a mãe dela que tá aqui pra ganhar o dinheiro, a mãe dela e o marido. Dois é melhor que um", afirmou. Mas Delma estava irredutível. “Melhor ficar só ele", afirmou. Então, Vinicius finalizou: “Só de pirraça, você vai ficar".

