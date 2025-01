Grazi Massafera posa de biquíni em viagem e recebe muitos elogios

Curtindo uns dias de descanso em Fernando de Noronha, Grazi Massafera posou de biquíni e recebeu inúmeros elogios dos seguidores

Em suas redes sociais, Grazi Massafera sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 25 milhões de seguidores.

Atualmente, a atriz está curtindo uns momentos de descanso em Fernando de Noronha e tem mostrado muitos registros do local paradisíaco.

Nesta quarta-feira, 8, a famosa publicou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece usando um biquíni verde durante um passeio de barco. Grazi exibiu a sua boa forma diante de uma paisagem exuberante.

Na legenda, ela optou por colocar apenas alguns emojis, porém a publicação ficou lotada de comentários. "Consegui ofuscar Noronha, parabéns", escreveu uma internauta. "Meu Deus do céu, que linda", disse outra. "A mulher é a paisagem", elogiou uma terceira.

Grazi Massafera interpreta a protagonista de Dona Beja, novela que deve estrear este ano na Max.

Participação no BBB

A atriz Grazi Massafera abriu o coração ao falar sobre sua participação no BBB 5, da TV Globo. A artista, que se tornou uma das grandes revelações do reality show, participou do BBB: O Documentário - Mais que uma espiada, disponível no Globoplay.

Ao longo de seu relato, Grazi destacou o quanto sua vida mudou após sua passagem pelo confinamento. Ela, que conquistou o segundo lugar da edição em que participou, revelou que ficou assustada ao perceber que estava nacionalmente conhecida. Na época, a artista tinha 23 anos e era Miss Paraná.

"Foi um susto quando eu saí. Foi muito maior do que eu imaginava, como se estivesse vivendo um sonho de Cinderela. Estavam todos diferentes, os meus pais tinham participado de vários programas de TV. Tudo tinha mudado e eu era a mesma", recordou a atriz.

"O Big Brother [Brasil] realmente foi único na minha vida. Quem acredita que vai para lá e vai se tornar uma Sabrina [Sato], uma Grazi? É bom que acredite que é possível acontecer, porque é. Mas, não é fácil e não é simples. Não como um conto de fadas, que até eu acreditei no início", declarou Grazi Massafera em outro trecho.

Nesta quarta-feira, 8, a artista usou as redes sociais para compartilhar vídeos de seu depoimento ao documentário sobre o BBB e ressaltou seu agradecimento por ter participado da quinta edição do reality show da Globo.

"Sou muito grata por ter feito parte do BBB. São muitas histórias, muitas memórias que não iam caber em um documentário. Guardo no coração tudo que aprendi e quando vejo essas imagens ainda consigo encontrar aquela Grazi dentro de mim", escreveu ela na legenda.

