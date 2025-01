Ela cresceu! Grazi Massafera encanta ao posar com a filha, Sofia, em viagem

A atriz Grazi Massafera abriu um álbum de fotos de seu Réveillon ao lado de Sofia, sua filha com Cauã Reymond, em Pernambuco

A atriz Grazi Massafera usou as redes sociais nesta terça-feira, 7, para compartilhar com o público alguns registros de seu Réveillon em Carneiros, em Pernambuco. A artista celebrou a chegada de 2025 ao lado da filha, Sofia, e de diversos amigos.

Em seu perfil oficial no Instagram, Grazi abriu um álbum de fotos e vídeos de momentos especiais vividos no local paradisíaco. Mesmo de férias, a atriz mostrou que não deixou de treinar e também aproveitou o tempo livre para realizar exercícios físicos na academia.

"Por aqui foi assim que demos as boas-vindas ao novo ano", escreveu Grazi Massafera na legenda da publicação. Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas e não esconderam a surpresa ao notarem o quanto a herdeira da famosa cresceu.

"Gente, quanto tempo eu dormi pra essa criança estar desse tamanho? Sofia está muito grande, meu Deus!", declarou uma seguidora. "Amo que a Soso já está saindo com a mamãe, uma mocinha", disse outra. "Sofia ta enorme. Chocada", falou a atriz Ingrid Guimarães.

Sofia, fruto da antiga relação de Grazi Massafera com o ator Cauã Reymond, tem 12 anos atualmente. Os famosos ficaram juntos por cerca de 7 anos e anunciaram a separação em 2013.

Cauã Reymond divide nova foto com a filha, Sofia

Recentemente, o ator Cauã Reymond usou as redes sociais para reunir registros das coisas que realizou. Entre as fotos compartilhadas no Instagram, o artista encantou os seguidores com um momento descontraído ao lado da filha, Sofia, de 12 anos, fruto do antigo relacionamento com Grazi Massafera.

"Meus dias estão assim", escreveu o ator na legenda da publicação. Nos registros, além de posar com a filha em uma jacuzzi, Cauã surgiu em momentos de lazer com os animais de estimação, na celebração de aniversário da atriz Taís Araujo, aproveitando uma trilha e se alimentando de forma saudável; confira detalhes!

