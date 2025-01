Big Brother / Bastidores

Grazi Massafera recorda participação no BBB 5: 'Não é fácil'

Vice-campeã do BBB 5, a atriz Grazi Massafera abriu o coração ao falar sobre as mudanças em sua vida após participar do reality show

Grazi Massafera - Foto: Reprodução / Instagram / TV Globo