Ex de Davi, Mani Rego faz harmonização facial. Veja fotos de antes e depois

Ex-namorada de Davi Brito, Mani Rego surpreende ao revelar que passou pela harmonização facial. Confira a mudança no rosto dela

Ex-namorada de Davi Brito, a empreendedora Mani Rego surpreendeu ao contar que fez harmonização facial. Ela decidiu renovar a aparência para dar um ar de jovialidade para o seu rosto. Nas redes sociais, ela mostrou imagens de antes e depois do procedimento estético.

Mani fez a harmonização em uma clínica de estética com o uso de diferentes tipos de procedimentos e preenchimento. Em um vídeo, ela mostrou como foi a realização da harmonização e também fotos de antes e depois para os fãs compararem as mudanças.

“Fiz harmonização facial! Pode vir 2025. Já tem um tempinho que estou cuidando cada vez mais de mim. Hoje compartilho com vocês um pouco desse momento na clínica que é responsável pelo cuidado com a minha pele”, afirmou ela.

Antes e depois da harmonização facial de Mani Rego - Foto: Reprodução / Instagram

Mani Rego também fez cirurgias plásticas

A empreendedora Mani Rego, ex-mulher de Davi Brito, campeão do 'BBB 24', decidiu passar por uma transformação em seu visual. Em novembro de 2024, ela realizou uma lipoaspiração e também colocou próteses de silicone nos seios. Com isso, surgiu a curiosidade sobre o valor pago pelas intervenções.

De acordo com informações do portal Leo Dias, os procedimentos custaram cerca de R$ 105 mil. No entanto, a influenciadora assinou um contrato de permuta para divulgar a clínica responsável e, por isso, não precisou arcar com o valor. O local escolhido fica em uma região nobre de Salvador, na Bahia, localizado no bairro Caminho das Árvores.

