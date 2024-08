Mani Rego abre o jogo sobre término com Davi Brito: 'Me doeu muito'

Mani Rego falou pela primeira vez sobre o seu término com Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, reality show da Rede Globo

Mani Rego e Davi Brito tiveram um término polêmico após o motorista de aplicativo vencer o Big Brother Brasil 24, reality show exibido pela Rede Globo. Dentro da casa mais vigiada do Brasil, Davi chegou a se referir a Mani como esposa, porém após deixar o reality ele disse que estava apenas conhecendo a empresária.

Agora, Mani resolveu falar pela primeira vez sobre o término em uma entrevista para o programa Domingo Record, da Record TV, que vai ao ar no próximo domingo, 1º.

A empresária revelou porque demorou para falar sobre a situação. "Me calei, não porque estava errada em alguns momentos, mas porque eu estava me preservando, preservando meus sentimentos".

Ela também afirmou que chateou pelo fato de Davi não ter se pronunciado sobre os ataques que ela recebeu nas redes sociais. "Isso foi o que me doeu muito. As pessoas acusaram minha família, me acusaram, que a gente é uma quadrilha, que a gente montou um plano para retirar dinheiro", contou.

Devolução de carro de luxo

Davi Brito, campeão do BBB 24, virou assunto nas redes sociais após surgir boatos de que ele teria devolvido o carro de luxo que comprou recentemente. Segundo Marcelo Castro, do Alô Juca, exibido na TV Aratu, o ex-motorista de aplicativo devolveu o Porsche que exibiu em seu Instagram, avaliado em mais de R$ 500 mil.

O jornalista da afiliada do SBT entrevistou o proprietário da Sérgio's Car, loja que Davi adquiriu o veículo. "Foi desacordo comercial. Ele comprou, acho que não gostou e devolveu", explicou o empresário.

Sérgio foi entrevistado no estacionamento da Arena Fonte Nova, em Salvador, onde apareceu dirigindo ao automóvel. Ele foi questionado se o ex-BB chegou a pagar pelo carro, contudo, fugiu da pergunta. "Deixa o Davi para lá, foi desacordo comercial", disparou.

Marcelo debochou da situação. "Eu acho que ele não comprou foi nada, não pagou foi nada. Tomei um susto agora. Eu aqui, na [Arena] Fonte Nova, vejo o carro de Davi, que ele mostrou para o Brasil todo", disse ele.