Ex-BBB Deniziane mostra carro conquistado no reality show: 'Valeu a pena'

Dia emocionante! Ao lado do filho, a ex-BBB Deniziane recebeu as chaves do carro que ganhou em prova de resistência no reality show

Ex-participante do BBB 24, Deniziane Ferreira dividiu com o público nesta quarta-feira, 7, uma grande novidade! Em seu Instagram oficial, a fisioterapeuta contou que está com as chaves do carro que ganhou no reality show da TV Globo e finalmente poderá usufruir do item conquistado com muito esforço.

Anny, como é carinhosamente chamada pelos fãs, ganhou o automóvel ainda no início da competição, quando se tornou a primeira líder da temporada. O presente do patrocinador do programa veio junto com a vitória na prova de resistência, da qual ela permaneceu por 19 horas.

Agora, já com as chaves do carro em mãos, a ex-sister celebrou a boa notícia e ressaltou o quanto está orgulhosa de sua trajetória. Em suas redes sociais, Deniziane publicou uma sequência de fotos com o filho no colo e mostrou detalhes do item conquistado.

"EU TENHO UM CARROOOOOOO! Hoje eu peguei as chaves do meu primeiro carro! Carro esse que conquistei ao ganhar a primeira prova de resistência do #BBB24 após 19 horas! Cada esforço, cada sacrifício, cada momento valeu a pena para chegar até aqui. Que esta nova jornada seja repleta de felicidade! É tudo por você meu filho!", declarou a ex-BBB na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos admiradores da ex-sister também fizeram questão de comemorar a novidade. "Foi lindo, você ficou 19 horas pelo seu filho para ganhar seu carro. Parabéns", disse uma seguidora. "Foi merecido! Fico muito feliz por suas conquistas", falou outra. "Lindos! Vocês merecem muito! Carrão super merecido mesmo!", escreveu uma terceira.

Deniziane mostra antes e depois de cirurgias plásticas

Recentemente, Deniziane Ferreira compartilhou com os seguidores um vídeo mostrando o resultado de suas cirurgias plásticas, realizadas em maio deste ano. A fisioterapeuta fez uma lipoaspiração LAD - que melhora o contorno corporal - e colocou próteses de silicone nos seios.

Cerca de um mês após as mudanças, a ex-sister finalmente pôde mostrar um antes e depois de seu corpo. Em seu Instagram oficial, Deniziane publicou um vídeo revelando que as intervenções são a realização de um sonho.

Ela ainda destacou a melhora em sua autoestima após os procedimentos. Em seguida, Deniziane exibiu alguns detalhes do pré-operatório e finalizou o registro mostrando imagens de como ficaram as cirurgias.