Em Noronha, Isis Valverde exibe beleza natural ao curtir o dia na praia

A atriz Isis Valverde chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques em Fernando de Noronha

IsisValverde agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 2, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural em meio à natureza.

A atriz está em Fernando de Noronha e aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado e admirar a bela paisagem do local. Nas fotos postadas no feed do Instagram, Isis ostenta seu corpo sarada ao surgir usando com um biquíni, enquanto faz várias poses.

Já na legenda da publicação, a artista fez um agradecimento. "Só agradeço pelas bençãos que o universo concede a mim e aos meus! #nature", escreveu ela, recendo vários elogios nos comentários. "Musa", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Que lindo lugar. Realmente é um presente Divino", falou uma fã.

Vale lembrar que Isis Valverde se casou no civil com Marcus Buaizno dia 24 de dezembro. Para a cerimônia, a atriz usou um vestido de cetim com decote em V nas costas e um adereço no cabelo feito de pérolas

Confira:

Ver essa foto no Instagram

Filhos de Isis Valverde e Marcus Buaiz surgem radiantes no casamento dos pais

O marido de Isis Valverde, o empresário Marcus Buaiz, usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos de seu casamento no civil com a atriz.

A cerimônia aconteceu no dia 24 de dezembro, na mansão da artista no Rio de Janeiro, e contou com a presença de José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 10, filhos de Marcus com a cantora Wanessa Camargo, e Rael, de cinco anos, herdeiro de Isis com o modelo André Resende.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, as crianças posaram sorridentes e abraçados com os noivos, além disso, o empresário mostrou cliques agarradinho com a esposa. "'Há momentos que são mais que especiais; são eternos'", declarou Buaiz na legenda da publicação. Veja as fotos!

