Filhos de Isis Valverde e Marcus Buaiz surgem radiantes no casamento dos pais

Marcus Buaiz, marido de Isis Valverde, abriu o álbum de fotos de seu casamento com a atriz, que aconteceu no dia 24 de dezembro

O marido de Isis Valverde, o empresário Marcus Buaiz, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 27, para compartilhar algumas fotos de seu casamento no civil com a atriz.

A cerimônia aconteceu na última terça-feira, 24, na mansão da artista no Rio de Janeiro, e contou com a presença de José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 10, filhos de Marcus com a cantora Wanessa Camargo, e Rael, de cinco anos, herdeiro de Isis com o modelo André Resende.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, as crianças posaram sorridentes e abraçados com os noivos, além disso, o empresário mostrou cliques agarradinho com a esposa. "'Há momentos que são mais que especiais; são eternos'", declarou Buaiz na legenda da publicação.

Mais cedo, Isis fez a alegria dos fãs ao mostrar as primeiras fotos do casamento, revelando o look que eles usaram para oficializar a união. "Nosso Natal! 'O amor é uma companhia. Já não sei andar só pelos caminhos, porque já não posso andar só'", escreveu a artista na publicação.

Isis Valverde reflete sobre oportunidade de atuar em outra língua

Em suas redes sociais, Isis Valverde sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 29 milhões de seguidores. Nesta última segunda-feira, 23, a atriz publicou diversas fotos em sua conta no Instagram e contou que está cada vez mais perto de sua carreira internacional.

"Um dos momentos mais incríveis para mim foi quando decidi aprender a atuar em uma língua diferente. Foi assustador e, confesso, muito desafiador. Passei um ano em Nova York, na escola do método Stella Adler. Após isso, anos se passaram e decidi mais uma vez me alimentar de possibilidades diferentes e ter dois pontos: um em Los Angeles e outro no Brasil...", contou ela em um trecho. Veja a publicação completa!

