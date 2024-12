Isis Valverde ganhou presente de R$ 800 mil no dia do casamento civil

Isis Valverde recebeu um presente de R$ 800 mil do seu marido, Marcus Buaiz, no dia do casamento civil. Saiba o que é

A atriz Isis Valverde se casou com o empresário Marcus Buaiz no dia 24 de dezembro de 2024 em uma cerimônia intimista na casa deles. Inclusive, no grande dia, ela ganhou um presente luxuoso de seu marido. Ele entregou um mimo de R$ 800 mil para a amada.

De acordo com o site Quem, Buaiz comprou uma joia de R$ 800 mil para presentear Isis no dia do casamento. Ele escolheu um colar com uma pedra rara, que foi esculpida especialmente para a noiva no exterior. Ao ver o presente romântico, ela ficou muito emocionada.

Isis e Marcus mostraram as primeiras fotos do casamento na sexta-feira, 27, por meio de posts nas redes sociais. Eles mostraram que a celebração aconteceu de forma discreta e apenas com a presença da família, incluindo os filhos deles: Rael, da relação de Isis com André Resende, e José Marcus e José Francisco, do antigo casamento dele com Wanessa Camargo.

No final da última semana, o casal embarcou para a lua de mel em Fernando de Noronha. Agora, a atriz e o empresário planejam uma festa de casamento grandiosa para maio de 2025.

Isis Valverde mostra primeira vez na Disney com o filho e os enteados

A atriz Isis Valverde encantou no sábado, 30, ao postar fotos de sua primeira vez na Disney com o filho, Rael Valverde, do noivo, o empresário Marcus Buaiz, e dos herdeiros dele com Wanessa Camargo,João Marcus e João Francisco.

Curtindo os parques em Orlando, nos EUA, a famosa surgiu com looks confortáveis e acessórios de personagem na cabeça. Sorridente e mostrando que estava curtindo cada momento, a artista falou sobre estar pela primeira vez no local.

"Primeira vez onde os sonhos se tornam realidade! Foi mágico e inesquecível", escreveu sobre os passeios que vivenciaram em família.

