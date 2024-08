Eliana renova o visual e aposta em cabelo luxuoso; veja como ficou

Após mudar para a Globo, Eliana renova o visual e surpreende com a nova cor escolhida para seus cabelos; veja como a apresentadora ficou

A apresentadora Eliana resolveu renovar seu visual e impressionou ao compartilhar o resultado na rede social. Nesta terça-feira, 27, o profissional responsável pela transformação, Eder Fernando, postou um vídeo exibindo os fios e chamou a atenção.

Ainda mais loira, a nova contratada da Globo deu um show de beleza e surpreendeu com a tonalidade. Apesar de ter optado por uma colaração mais intensa, Eliana mostrou que suas madeixas continuaram intactas e bem hidratadas. Claro que os internautas perceberam isso, porque, afinal, um visual desse exige bastante investimento.

"O sorriso de quem não precisa usar um shampoo barato e ainda colocar água no final. Maravilhosa", brincaram. "Que perfeição", exclamaram ao vê-la. "Cabelo mais lindo do mundo", disseram outros.

Ainda nesta segunda-feira, 26, Eliana postou fotos da festa de aniversário de sua mãe. Dona Eva completou 85 anos e ganhou uma celebração intimista em casa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eder Fernando Pedrosa (@ederfernando)

Eliana manda recado para a família de Silvio Santos

A apresentadora Eliana fez uma homenagem para Silvio Santos na rede social. Um dias após a morte dele, horas depois do sepultamento de seu ex-patrão no domingo, 18, a loira escreveu uma mensagem sobre ele e mandou um recado para a família Abravanel.

Após deixar o SBT nos últimos meses para ir para a Globo, a famosa mostrou toda sua gratidão mais uma vez pelo dono do baú. Relembrando momentos com ele no palco ao longo dos anos, desde o início na emissora, Eliana falou sobre ter conseguido demonstrar seu sentimento por ele.

No sábado, 17, após o anúncio da morte de Silvio Santos pela emissora na rede social, Eliana foi uma das primeiras a prestar homenagem para ele. Nos últimos dias, no Saia Justa, do GNT, ela relembrou uma conversa difícil que teve com ele ao quase morrer por conta de um problema na gestação de sua segunda filha, Manuela.