Mãe de Eliana celebra aniversário de 85 anos com festinha em família

A apresentadora Eliana fez uma bela declaração de aniversário para a mãe, Eva, que completou 85 anos de vida: 'Te amamos'

Dia de festa na família de Eliana! A apresentadora usou as redes sociais para compartilhar registros especiais da celebração de aniversário de sua mãe, Eva, que completou 85 anos de vida na segunda-feira, 26.

Através de seu Instagram oficial, Eliana mostrou que a matriarca ganhou uma festinha intimista em casa ao lado da família. Em fotos exibidas pela famosa é possível perceber a decoração da mesa com diversos balões e flores, além de bolo e docinhos.

"Aniversário da Evinha! Te amamos. A senhora é exemplo de que nesta vida é preciso saber viver! E soube mesmo nas maiores dificuldades, escolher o bem. Que Nossa Senhora te proteja e te guie sempre com muita saúde. Viva seus 85 anos, mãe", escreveu a loira na legenda.

Em um dos cliques, a aniversariante do dia aparece ao lado das filhas, Eliana e Helena Duarte. Em outra foto, os dois herdeiros da apresentadora, Arthur e Manuela, esbanjaram fofura com a avó.

Nos comentários, diversos amigos famosos e seguidores deixaram mensagens carinhosas à mãe de Eliana. "Deus abençoe mãezinha linda! Você merece todas as homenagens! Sua luta está atrelada a sua fé e honra a família!", declarou Tom Cavalcante. "Maravilhosa nossa rainha, felicidades e saúde dona Eva", desejou Tiago Barnabé.

Confira as fotos do aniversário da mãe de Eliana:

