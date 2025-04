Rafaella Justus impressiona ao surgir arrumada: 'Mini mãe dela'

Cara da mãe? Rafaella Justus impressiona ao surgir toda arrumada com look elegante para evento e chama a atenção com semelhança com Ticiane Pinheiro

A flha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, de 15 anos, impressionou com uma nova foto em sua rede social neste domingo, 06. Após participar de um evento como apresentadora de um prêmio para a irmã, Fabiana Justus, a adolescente postou um clique do momento e chamou a atenção.

Toda arrumada, usando um look preto e com acessórios dourados grandes, a herdeira da jornalista com o empresário esbanjou beleza com muita elegância. Nos comentários da publicação, muita gente achou a jovem parecida com a mãe.

"Absolutamente linda", disse Ticiane Pinheiro. "Mini mamãe dela", notaram a semelhança. "Cada dia mais parecida com a Tici", falaram outros.

Recentemente, Rafaella Justus contou em sua rede social como lida com a fama, que é consequência da carreira de seus pais. "Desde pequena, me acostumei com esse universo e aprendi a enxergar o lado bom: o carinho das pessoas, os encontros com fãs e as mensagens cheias de amor que recebo diariamente! Poder retribuir esse carinho, seja com uma foto, um sorriso ou uma breve conversa, é algo que me faz muito feliz", falou sobre o lado bom.

Ticiane Pinheiro mostra proibição de Rafaella Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou que conseguiu buscar as filhas, Rafaella Justus e Manuella Pinheiro Tralli, na escola, nas últimas semanas. Contente com a oportunidade, a jornalista fez uma foto do momento, mas só a caçula saiu com ela.

Como revelado pela famosa, a mais velha, por estar na adolescência faz algumas exigências para a mãe e não permite que ela poste vários cliques com ela. Inclusive, Ticiane Pinheiro contou que Rafaella Justus faz ameaças caso ela publique algo sem sua permissão.

Divertindo-se com a fase de sua primogênita, a esposa de Cesar Tralli fez a selfie somente com a caçula e falou rindo: "Busquei minhas meninas na escola! Mas só a Manu autorizou a foto".