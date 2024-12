Deborah Secco aposta em biquíni com transparência no último dia de 2024

No último dia de 2024, Deborah Secco se refresca no mar e chama a atenção ao usar modelito com transparência. Veja o álbum de fotos

A atriz Deborah Secco aproveitou o dia de sol nesta terça-feira, 31, para celebrar o fim de 2024 com um banho de mar. A estrela foi fotografada pelos paparazzi na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A musa foi vista com um biquíni verde estilo fio-dental e com direito a transparência no top. O modelito mínimo deixou à mostra a barriga sarada dela e suas curvas impecáveis.

Veja as fotos na galeria abaixo:

A festa de 45 anos de Deborah Secco

O aniversário de Deborah Secco foi no dia 26 de novembro de 2024, mas a atriz comemorou na noite anterior a chegada de seus 45 anos com uma festa intimista. Em um restaurante de um shopping no Rio de Janeiro, a famosa reuniu amigos e familiares mais próximos para celebrar.

No local, além de muita comida especial e um cardápio personalizado para ela, ainda foi montada uma mesa com decoração composta por várias flores, doces e um bolo com pinturas para combinar com os outros itens.

"Gratidão… 45 anos rodeada de amor", fez o álbum em sua rede social e com a primeira foto ao lado de sua filha Maria Flor, de 8 anos, fruto de seu antigo casamento com o ator Hugo Moura.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

